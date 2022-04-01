Первого и единственного оправданного летчика-чернобыльца все-таки осудили

Промышленный районный суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему командиру летного отряда Куйбышевского авиационного завода Анатолию Шульпину. Ему назначили два года лишения свободы условно. Об этом в редакцию сообщил сам ликвидатор, который уже подал апелляционную жалобу в областной суд.
Ранее тот же Промышленный суд дважды оправдывал летчика — судебная тяжба длится почти пять лет. Первый оправдательный приговор вынесли еще в 2019 г., но сторона обвинения не пожелала смириться с поражением. Летом 2020 г. при повторном разборе дела пенсионера снова оправдали. Несмотря на это, через полгода дело вернули "на дорасследование" и с третьего захода ликвидатора удалось осудить.
Защита связывает такое упорство обвинителей с тем, что оправдательный приговор в отношении Анатолия Шульпина создает прецедент и содержит в себе "механизм" оправдания сотен его коллег — летчиков, штурманов, бортинженеров и авиатехников — бывших сотрудников оборонных предприятий Куйбышева, массово обвиняемых в мошенничестве при получении статуса ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
За время многолетних разбирательств Анатолию Шульпину удалось получить документы из министерства обороны Украины, подтверждающие его нахождение в зоне отчуждения на наземном транспорте — в качестве сопровождающего сверхсекретного груза.
Кроме этого, суд на тот момент учел, что объем работ при ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 г. не зависит от того — летали летчики над зараженной территорией или ходили по ней ногами, а, значит, дело Анатолия Шульпиа может вдохновить его коллег снова доказывать свою невиновность.
Напомним, уголовные дела летчиков-чернобыльцев начали массово возбуждаться в 2015 г. по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат"). По информации, полученной в общественной организации чернобыльцев, в орбиту уголовного преследования попали порядка 150 авиаторов, более 50 человек приговорили к трем — четырем годам заключения (позже сроки заменили на условные). Учитывая преклонный возраст и проблемы со здоровьем, не все обвиняемые пережили судебные дрязги — двое чернобыльцев скончались во время процессов, четверо — получив на руки обвинительный приговор.
Сам Анатолий Шульпин долгое время возглавляет самарскую городскую общественную организацию инвалидов "Память Чернобыля", на его личные средства установлен монумент-памятник, посвященный подвигу ликвидаторов, расположенный в парке им. Гагарина. В 2016 г. в Самаре издали книгу памяти, где упоминается имя летчика и факт его участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Тем не менее, сейчас 70-летнего пенсионера — так же, как и других его коллег, суд может заставить возмещать государству нанесенный "ущерб", выражающийся в шестизначных цифрах — в счет полученных за много лет "чернобыльских" выплат.
"Мое здоровье ухудшается с каждым днем — дают о себе знать две операции в онкоцентре, перенесенный инфаркт и много других заболеваний, все это отражено в судебном деле. Только желание доказать правду и справедливость и придает силы продолжить мое существование, — говорит Анатолий Шульпин, — все мы, осужденные летчики, продолжаем бороться за свое честное имя".
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.