Первого и единственного оправданного летчика-чернобыльца все-таки осудили

Промышленный районный суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему командиру летного отряда Куйбышевского авиационного завода Анатолию Шульпину. Ему назначили два года лишения свободы условно. Об этом в редакцию сообщил сам ликвидатор, который уже подал апелляционную жалобу в областной суд.

Ранее тот же Промышленный суд дважды оправдывал летчика — судебная тяжба длится почти пять лет. Первый оправдательный приговор вынесли еще в 2019 г., но сторона обвинения не пожелала смириться с поражением. Летом 2020 г. при повторном разборе дела пенсионера снова оправдали. Несмотря на это, через полгода дело вернули "на дорасследование" и с третьего захода ликвидатора удалось осудить.

Защита связывает такое упорство обвинителей с тем, что оправдательный приговор в отношении Анатолия Шульпина создает прецедент и содержит в себе "механизм" оправдания сотен его коллег — летчиков, штурманов, бортинженеров и авиатехников — бывших сотрудников оборонных предприятий Куйбышева, массово обвиняемых в мошенничестве при получении статуса ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

За время многолетних разбирательств Анатолию Шульпину удалось получить документы из министерства обороны Украины, подтверждающие его нахождение в зоне отчуждения на наземном транспорте — в качестве сопровождающего сверхсекретного груза.

Кроме этого, суд на тот момент учел, что объем работ при ликвидации последствий аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 г. не зависит от того — летали летчики над зараженной территорией или ходили по ней ногами, а, значит, дело Анатолия Шульпиа может вдохновить его коллег снова доказывать свою невиновность.

Напомним, уголовные дела летчиков-чернобыльцев начали массово возбуждаться в 2015 г. по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат"). По информации, полученной в общественной организации чернобыльцев, в орбиту уголовного преследования попали порядка 150 авиаторов, более 50 человек приговорили к трем — четырем годам заключения (позже сроки заменили на условные). Учитывая преклонный возраст и проблемы со здоровьем, не все обвиняемые пережили судебные дрязги — двое чернобыльцев скончались во время процессов, четверо — получив на руки обвинительный приговор.

Сам Анатолий Шульпин долгое время возглавляет самарскую городскую общественную организацию инвалидов "Память Чернобыля", на его личные средства установлен монумент-памятник, посвященный подвигу ликвидаторов, расположенный в парке им. Гагарина. В 2016 г. в Самаре издали книгу памяти, где упоминается имя летчика и факт его участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Тем не менее, сейчас 70-летнего пенсионера — так же, как и других его коллег, суд может заставить возмещать государству нанесенный "ущерб", выражающийся в шестизначных цифрах — в счет полученных за много лет "чернобыльских" выплат.

"Мое здоровье ухудшается с каждым днем — дают о себе знать две операции в онкоцентре, перенесенный инфаркт и много других заболеваний, все это отражено в судебном деле. Только желание доказать правду и справедливость и придает силы продолжить мое существование, — говорит Анатолий Шульпин, — все мы, осужденные летчики, продолжаем бороться за свое честное имя".