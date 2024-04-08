По факту ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

По факту ДТП с автобусом, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.
"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих", - отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе на 26 км автодороги "Урал-Муханово" съехал в кювет и опрокинулся автобус Scania. В ГИБДД сообщали, что на месте аварии погибло два пассажира, еще 10 - доставлены в медицинское учреждение.
При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что госпитализировано 15 человек.
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Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!