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ДТП Происшествия

По факту ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

КИНЕЛЬ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту ДТП с автобусом, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе на 26 км автодороги "Урал-Муханово" съехал в кювет и опрокинулся автобус Scania. В ГИБДД сообщали, что на месте аварии погибло два пассажира, еще 10 - доставлены в медицинское учреждение.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что госпитализировано 15 человек.

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