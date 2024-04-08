По факту ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

По факту ДТП с автобусом, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Самарской области.

"В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе на 26 км автодороги "Урал-Муханово" съехал в кювет и опрокинулся автобус Scania. В ГИБДД сообщали, что на месте аварии погибло два пассажира, еще 10 - доставлены в медицинское учреждение.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что госпитализировано 15 человек.

Автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.