Смертельное ДТП: под Самарой перевернулся автобус, два человека погибли, 10 пострадали

В понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса, сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.
"Водитель управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово", выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в Управлении.
Кроме того, в ГИБДД рассказали, что автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!