Смертельное ДТП: под Самарой перевернулся автобус, два человека погибли, 10 пострадали

В понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса, сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

"Водитель управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово", выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. На места погибло 2 пассажира, предварительно 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в Управлении.

Кроме того, в ГИБДД рассказали, что автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.