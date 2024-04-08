Минздрав: в ДТП с автобусом пострадало 26 человек

В ДТП с автобусом, перевозившим граждан Узбекистана, погибло два человека и 26 пострадало. Такие данные приводит министерство здравоохранения Самарской области.

Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека в состоянии средней тяжести госпитализированы в медучреждения региона.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 10 бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе на 26 км автодороги "Урал-Муханово" съехал в кювет и опрокинулся автобус Scania, ехавший из Чимкента в Нижний Новгород. В ГИБДД сообщали, что на месте аварии погибло два пассажира, еще 10 - доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).