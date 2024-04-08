Минздрав: в ДТП с автобусом пострадало 26 человек

В ДТП с автобусом, перевозившим граждан Узбекистана, погибло два человека и 26 пострадало. Такие данные приводит министерство здравоохранения Самарской области.
Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека в состоянии средней тяжести госпитализированы в медучреждения региона.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 10 бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф.
Напомним, в ночь на понедельник, 8 апреля, около 1:00 в Кинельском районе на 26 км автодороги "Урал-Муханово" съехал в кювет и опрокинулся автобус Scania, ехавший из Чимкента в Нижний Новгород. В ГИБДД сообщали, что на месте аварии погибло два пассажира, еще 10 - доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!