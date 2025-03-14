Смена 16 часов: депутат возмутился ситуацией с водителями автобусов в Самаре

О неадекватных условиях труда водителей автобусов в Самаре заявил депутат Самарской губернской думы Геннадий Говорков на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам 13 марта.
"Сегодня, пока добирался на работу на автобусе 91 маршрута, разговорился с водителем, — пояснил Геннадий Говорков. — Оказалось, что он работает по 16 часов. Представляете, какая переработка?".
Депутат напомнил, что в 2024 г. ряд автобусных перевозчиков отказался от новых контрактов. В результате оставшиеся перевозчики и персонал, обслуживающий общественный транспорт, столкнулись с рядом проблем, в числе которых оказалась двойная нагрузка на водителей.
Кроме того, Геннадий Говорков обратил внимание на, то, что водителей принуждают сдавать в кассу "наличку": "Водителям поставили задачу, чтобы каждый из них сдавал наличными в конце смены 1000 рублей. Но им неоткуда взять эти деньги — большинство пассажиров сейчас расплачивается картами".
"Отсутствуют и аппараты, чтобы оплатить проезд непосредственно в транспорте. И кондуктор он, получается, и водитель он", — добавил спикер.
Еще одна проблема — перевозчики предпочитают нанимать водителями мигрантов.
"Местных водителей сильно зажимают. Приоритет почему-то отдается приезжим людям. Полагаю, это связано с тем, что приезжие особо не задерживаются, им все равно на обстановку: дали новый автобус — отлично. А русский парень, который будет добиваться восстановления своих прав и защищать их, находится не в чести. Водитель, с которым я говорил, планирует в ближайшее время уволиться. Он также сообщил, что только за последний месяц уволились 20 человек", — рассказал депутат.
Депутат призвал в ближайшее время вернуться к обсуждению сложившейся проблемы и попытаться разрешить ее, не доводя ситуацию до критической.
"У нас их (водителей) и так по пальцам можно перечесть. А тут вообще никого не останется. Люди просто бросят эту профессию и уйдут", — констатировал он.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????