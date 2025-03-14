Смена 16 часов: депутат возмутился ситуацией с водителями автобусов в Самаре

О неадекватных условиях труда водителей автобусов в Самаре заявил депутат Самарской губернской думы Геннадий Говорков на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам 13 марта.

"Сегодня, пока добирался на работу на автобусе 91 маршрута, разговорился с водителем, — пояснил Геннадий Говорков. — Оказалось, что он работает по 16 часов. Представляете, какая переработка?".

Депутат напомнил, что в 2024 г. ряд автобусных перевозчиков отказался от новых контрактов. В результате оставшиеся перевозчики и персонал, обслуживающий общественный транспорт, столкнулись с рядом проблем, в числе которых оказалась двойная нагрузка на водителей.

Кроме того, Геннадий Говорков обратил внимание на, то, что водителей принуждают сдавать в кассу "наличку": "Водителям поставили задачу, чтобы каждый из них сдавал наличными в конце смены 1000 рублей. Но им неоткуда взять эти деньги — большинство пассажиров сейчас расплачивается картами".

"Отсутствуют и аппараты, чтобы оплатить проезд непосредственно в транспорте. И кондуктор он, получается, и водитель он", — добавил спикер.

Еще одна проблема — перевозчики предпочитают нанимать водителями мигрантов.

"Местных водителей сильно зажимают. Приоритет почему-то отдается приезжим людям. Полагаю, это связано с тем, что приезжие особо не задерживаются, им все равно на обстановку: дали новый автобус — отлично. А русский парень, который будет добиваться восстановления своих прав и защищать их, находится не в чести. Водитель, с которым я говорил, планирует в ближайшее время уволиться. Он также сообщил, что только за последний месяц уволились 20 человек", — рассказал депутат.

Депутат призвал в ближайшее время вернуться к обсуждению сложившейся проблемы и попытаться разрешить ее, не доводя ситуацию до критической.

"У нас их (водителей) и так по пальцам можно перечесть. А тут вообще никого не останется. Люди просто бросят эту профессию и уйдут", — констатировал он.