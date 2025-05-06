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НОВИКОМ расширяет географию: открытие офиса в Калининграде

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) открыл офис в Калининграде по адресу ул. Сержанта Колоскова, д. 4А. Банк ставит перед собой задачу сделать максимально доступным и удобным обслуживание расположенных в регионе предприятий и их сотрудников.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Теперь клиентам НОВИКОМа в Калининградской области доступен широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц: оформление ипотеки, потребительских кредитов и кредитных карт, открытие счетов, консультации по любым вопросам. Наличные средства с карт банка можно бесплатно снять в любом банкомате страны, включая банкоматы сторонних финансово-кредитных организаций.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр финансов Калининградской области Виктор Порембский, Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, директор Центра "Мой бизнес" Калининград Кирилл Лило, а также представители органов власти, бизнес-сообщества и руководители крупных предприятий региона.

НОВИКОМ и Калининградская область сотрудничают с начала 2023 года. Тогда между банком и правительством региона было заключено соглашение.

"Уже более двух лет мы получаем от банка поддержку на комфортных условиях для финансирования бюджетной сферы, реализации государственных программ. Это свидетельствует о том, что НОВИКОМ обладает большими возможностями и нацелен на надежное партнерство. Уверен, что открытие офиса в Калининграде будет способствовать развитию промышленности, модернизации предприятий, реализации ими инвестиционных программ, в том числе в совокупности с мерами поддержки, которые оказывает правительство региона", — заявил Виктор Порембский.

Министр финансов Калининградской области также отметил важность взаимодействия с банком Ростеха по повышению финансовой культуры, в том числе среди предпринимателей, руководителей предприятий и их трудовых коллективов.

В рамках церемонии открытия нового офиса НОВИКОМ подписал ряд важных соглашений. В частности, Калининградский янтарный комбинат и футбольный клуб "Балтика" присоединились к мотивационной программе "Развитие", разработанной банком Ростеха совместно с Корпорацией. Это эффективный HR-инструмент, позволяющий привлекать специалистов на производства и укреплять тем самым кадровый состав российской промышленности.

Еще одним шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве НОВИКОМа с Фондом развития промышленности Калининградской области. Взаимодействие позволит банку нарастить поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе.

"В Калининградской области располагаются промышленные флагманы, партнеры банка. Присутствие НОВИКОМа в регионе позволит оперативнее реагировать на запросы предприятий и обеспечивать им надежную финансовую поддержку. Мы рады, что теперь получать выгодные условия по банковским продуктам можно непосредственно в нашем офисе в Калининграде", — отметила Елена Георгиева.

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