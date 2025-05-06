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Футбольный клуб "Балтика" подключился к программе "Развитие" банка НОВИКОМ

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Балтика" присоединился к мотивационной программе "Развитие" банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех). Теперь игроки и сотрудники клуба смогут получить кредиты в банке на льготных условиях.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписание соглашения состоялось в рамках торжественной церемонии открытия офиса НОВИКОМа в Калининграде. Подписи под документом поставили Председатель Правления банка Елена Георгиева и генеральный директор футбольного клуба "Балтика" Равиль Измайлов.

"Как дочерний банк Госкорпорации Ростех, мы последовательно поддерживаем ее инициативы и ценности. Программа "Развитие" помогает предприятиям Ростеха мотивировать и поощрять работников. Теперь эту возможность получат и сотрудники "Балтики" — футбольного клуба, с которым, как вы знаете, корпорация выстраивает партнерские отношения. Они смогут воспользоваться льготными финансовыми решениями, а значит — играть в долгую, уверенно строить планы и смело двигаться к новым победам", — отметила Елена Георгиева.

"Развитие" — эффективный HR-инструмент, разработанный НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех. Он призван привлекать ценные кадры на предприятия и повышать лояльность сотрудников. Стать участником "Развития" могут победители профессиональных премий и конкурсов, участники СВО, инженеры, наставники, молодые специалисты и работники, имеющие право на социальные льготы. Работодатели сами отбирают кандидатов на участие в мотивационной программе, а НОВИКОМ предоставляет им лучшие условия и индивидуальное обслуживание.

"Для нас важно, чтобы сотрудники клуба чувствовали поддержку не только на поле, но и в жизни. Подключение к программе "Развитие" — это еще один шаг в сторону создания крепкой, мотивированной команды. Теперь все члены нашего коллектива могут увереннее смотреть в будущее и концентрироваться на главном: работе на результат", — заявил Равиль Измайлов.

На текущий момент к программе "Развитие" подключено 238 предприятий, а сумма выданных по ней кредитов превысила 6,4 млрд рублей.

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