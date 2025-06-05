МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о запуске в режиме превью публичной облачной платформы собственной разработки — MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний от СМБ до крупного бизнеса или отдельных разработчиков. В рамках платформы при запуске будет доступно шесть сервисов. До конца года их число увеличится до 15. Запуск состоялся в рамках конференции ЦИПР.

MWS Cloud Platform представляет собой экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы уже доступно объектное хранилище (Object Storage) для размещения в облаке данных различных объёмов и форматов, виртуальные машины и диски (Compute) для развёртывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN), виртуальные облачные сети (VPC) и ряд дополнительных сервисов.

До конца года в MWS Cloud Platform также появятся платформенные решения для разработчиков и ИТ-подразделений компаний. Это сервисы для управления Docker-образами и кластерами Kubernetes, а также базами данных ClickHouse, Kafka, PostgreSQL. Кроме того, в облаке станут доступны балансировщик нагрузки и решение для управления ключами шифрования. В общей сложности до конца года в рамках платформы будет представлено 15 сервисов.

Сервисы платформы позволят российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объёма и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних ИТ-систем, созданию катастрофоустойчивых решений, а также ряда других сценариев.

В основе платформы — собственные технологии виртуализации вычислительных мощностей и сетевой инфраструктуры. Она не зависит от вендоров и сторонних технологий. MWS управляет всем циклом разработки: от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода. Платформа включает в себя единую систему безопасного управления доступом и биллинг, а также предоставляет удобные интерфейсы управления и автоматизации: веб-консоль, API, CLI и Terraform. MWS Cloud Platform была разработана с учётом базового принципа Security-by-design, что обеспечивает наивысший уровень кибербезопасности. Она будет развёрнута в двух геораспределённых ЦОД уровня отказоустойчивости Tier III, что повышает её доступность для заказчиков.

"Мы строим один из крупнейших бигтехов России — МТС Web Services. Достижение этой цели невозможно без синергии и взаимной интеграции разных технологий. Одним из таких ключевых направлений для нас является облако. Без надёжной виртуальной инфраструктуры невозможен успешный вывод на рынок большинства наших передовых сервисов. Кроме того, MWS Cloud Platform позволит нам значительно укрепить свои позиции на облачном рынке. Поэтому мы активно инвестируем в развитие собственного облака. Мы создаём платформу с нуля, используя лучшие мировые практики. Это позволяет нам учитывать потребности MWS и гибко настраивать её под нужды наших заказчиков и тренды рынка", — отметил CEO MWS Cloud, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.