Время новых возможностей: стартовал конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge

Впервые в соревнованиях смогут принять участие не только школьники, но и студенты.

Стартовал международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. В нём участники из России и других стран мира смогут прокачать навыки работы с искусственным интеллектом, решая реальные бизнес-задачи, которые стоят сегодня перед технологичным бизнесом. Регистрация на конкурс продлится до 22 сентября 2025 года.

С этого года в конкурсе могут принять участие не только школьники, но и студенты до 25 лет, обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Участники будут соревноваться в трёх категориях:

"Начинающие" — это индивидуальный трек для учащихся до 8-го класса включительно (до 14 лет). Для участия необходимы базовые знания языка программирования Python и основы машинного обучения;

"Школьники" — индивидуальный и командный трек для учащихся до 11-го класса включительно, выпускников текущего учебного года и студентов СПО (до 19 лет). Необходимо уверенно владеть Python, знать классическое машинное обучение и основы deep learning;

"Студенты" — индивидуальный и командный трек, в котором могут принять участие студенты колледжей и вузов (до 25 лет включительно) с продвинутыми навыками программирования, классического машинного обучения и deep learning.

Конкурс пройдёт в четыре этапа:

квалификация (1 июня — 22 сентября) — индивидуальные испытания;

основной этап (26 июня — 22 сентября) — решение задач индивидуально или в командах;

полуфинал (7–20 октября) — усложнённые задания и собственные решения;

финал (27 октября — 10 ноября) — усложнённые задания и доработка своих решений.

Награждение по итогам соревнований состоится на международной конференции Artificial Intelligence Journey в Москве. Призовой фонд — 15,6 млн рублей. Победители AI Challenge смогут пройти уникальную образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2026 году.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"AI Challenge — гораздо больше, чем просто конкурс. Это точка сбора для нового поколения технологических лидеров, которые уже завтра будут определять будущее искусственного интеллекта в России и мире. Мы видим, как с каждым годом участники предлагают всё более зрелые и смелые решения — уровень их подготовки растёт, а задачи, которые они решают, становятся серьёзнее. Теперь конкурс объединяет не только школьников, но и студентов, тем самым создавая непрерывную траекторию развития талантов. Уверен, что многие из сегодняшних участников войдут в число специалистов, разрабатывающих прорывные технологии на благо своей страны и мира. Их успехи — это инвестиция в наше совместное успешное технологическое будущее".

Организатором конкурса выступает Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта.