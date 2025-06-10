ИТ-холдинг Т1 и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры

ИТ-холдинг Т1 и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) запускают совместные образовательные проекты, ориентированные на практическую подготовку студентов. Партнеры подписали соглашение о сотрудничестве на конференции ЦИПР-2025.

В рамках сотрудничества Т1 будет участвовать в разработке учебных программ ННГУ, привлекать своих экспертов к преподаванию, а также предоставит студентам возможности для стажировок и работы над реальными ИТ-проектами. Особое внимание будет уделено интеграции в образовательный процесс передовых ИТ-решений, таких как платформа "Сфера" и "Инженерный анализ Т1" в рамках технологического оснащения вуза.

Сотрудничество с ННГУ — это проактивный шаг Т1, направленный на развитие инженерного ИТ-образования. По итогам ранее проведенной стратегической сессии стороны уже наметили дорожную карту взаимодействия, включающую более десятка ключевых направлений совместной работы. Также Т1 и ННГУ стали одними из победителей конкурса на запуск углубленного образования — в этом году партнеры откроют совместную программу бакалавриата по ИТ-направлению.

"Будущее ИТ-индустрии напрямую зависит от качества подготовки молодых специалистов. Наше сотрудничество с ННГУ — это стратегическая инвестиция в развитие инженерного ИТ-образования. Мы уже многое делаем в этом направлении: участвуем в создании образовательных курсов, проводим различные мероприятия, включая "Дни карьеры", лекции, мастер-классы и интеллектуальные конкурсы, актуализируем учебные программы с учетом новейших ИТ-трендов, а также внедряем программные продукты в образовательный процесс. Наши совместные проекты позволят студентам получать самые актуальные знания и практические навыки, работая над реальными задачами с использованием передовых технологий", — комментирует Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Партнерство с таким крупным ИТ-холдингом, как Т1, открывает новые возможности для наших студентов и преподавателей. Уже сейчас Университет Лобачевского и Т1 активно сотрудничают в рамках проекта ТОП-ИТ. Это способствует обогащению наших образовательных программ, в том числе благодаря вовлечению в учебный процесс ведущих специалистов отрасли. Это позволит ННГУ готовить выпускников с компетенциями, максимально востребованными на рынке труда и отвечающими высоким стандартам цифровой экономики", — отметил ректор ННГУ Олег Трофимов.

В этом году Т1 провел в ННГУ уже несколько мероприятий для студентов. В марте состоялся идеятон Т1.КОД.МАРТ, где учащиеся разрабатывали прототипы ИТ-систем для работы с данными. А 4 июня, в рамках образовательного трека ЦИПР-2025, генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов и Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА познакомили студентов второго курса с компанией, показали примеры проектов, реализованных Т1 для клиентов из различных отраслей, и рассказали о возможностях карьерного развития в компании.