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Общество

Facebook, Vkontakte, Instagram - топ-3 самых популярных соцсетей у самарцев

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 г. жители Самарской области чаще других соцсетей использовали Facebook, Vkontakte и Instagram (ранжированы по количеству пользователей). Такие данные порталу Волга Ньюс предоставили в пресс-службе МегаФона.

По данным компании, в десятку самых популярных среди самарцев соцсетей также вошли Odnoklassniki, Twitter, Pinterest, Tencentgeneric, Tinder, FourSquare, Imgur (с 3 по 10 место, соответственно).

"Из новых соцсетей, которыми стали пользоваться жители области, можно отметить Imgur, Yammer, Vero, Kakaostory и пр.", - прокомментировали в пресс-службе МегаФона.

При этом в 2020 г. объем трафика, пришедшегося на соцсети, вырос на 28%, составив 46 ПБ. 54% из него  пользователи потратили на Vkontakte, 26,2% - на Odnoklassniki, 11,4% - на Instagram, 8% - на Facebook.

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