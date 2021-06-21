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ТЭК и Химия Поволжья 2021

"КуйбышевАзот" ответственно решает вопросы экологии

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области снова обсуждались вопросы федеральной повестки. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в правительстве совещание по вопросам экологической безопасности. В рамках его работы, экологические проекты и наработки ПАО "КуйбышевАзот" представил генеральный директор Александр Герасименко.

Генеральный директор Александр Герасименко представляет экологические проекты КуйбышевАзота Генеральный директор Александр Герасименко представляет экологические проекты КуйбышевАзота
Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов округа.

"КуйбышевАзот" уделяет вопросам экологии пристальное внимание. В прошлом году, например, затраты на экологические и природоохранные проекты составили 5 млрд рублей. А всего с 2015 года в развитие промышленной площадки предприятия и модернизацию производства было вложено 54 млрд рублей. И экологические мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включены в инвестиционные программы предприятия.

Губернатор, представляя предприятие секретарю Совета Безопасности, отметил ответственное отношение его руководства к вопросам экологии: "У нас снижаются выбросы парниковых газов, и основной вклад вносит именно это предприятие".

Александр Герасименко, в частности, рассказал об участии "КуйбышевАзота" в реализации национального проекта "Экология", в рамках которого была построена первая очередь очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района полностью за счет средств предприятия. На текущий момент ведется строительство второго этапа, а окончательный пуск очистных сооружений по полной технологической схеме с биологической очисткой запланирован на конец 2021 года. Объем инвестиций в первый этап составил 872 млн рублей, при этом общие инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление — ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 млн куб. метров в год.

Благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению прогрессивных технологий в 2020 году удалось уменьшить выбросы в атмосферу на 6,7% по сравнению с 2019 годом и добиться существенного снижения потребления теплоэнергии — на 10,1%, электроэнергии — на 7,8%, речной воды — на 5,4%. Объем образования парниковых газов за счёт этого снижен на 5%.

Предприятие ведет конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертным сообществом, экологическими общественными организациями и гражданами.

Николай Патрушев, подчеркивая важность экологической безопасности, отметил, что нерешенность вопросов охраны окружающей среды негативно влияет на качество жизни населения, ведет к повышению социальной напряженности. Об актуальности этих вопросов сказал на совещании и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

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