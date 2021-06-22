"Тольяттикаучук" продолжает развивать производство

В этом году "Тольяттикаучук" празднует 60-летний юбилей со дня выпуска первой продукции. Сейчас это стабильное развивающееся предприятие, которое занимает важную нишу в экономике страны, области и города, предоставляет рабочие места, хорошую социальную программу и условия для профессионального роста.

Начало начал

Всего через пять лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1959 году, несмотря на полное отсутствие подъездных путей и строительной инфраструктуры, началось строительство завода. Начали с создания строительной базы с гидротехническими сооружениями, очистными, водозабором и жильем для строителей. Была построена и собственная ТЭЦ.

Первый брикет каучука сошел с конвейера в 1961 году. А через пять лет завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Завод непрерывно совершенствовал технологический процесс и наращивал производство. В 1985 году начался экспорт тольяттинского каучука в 16 стран мира. Продукция тольяттинцев была востребована и в союзных республиках СССР.

В 2000 году было начато производство МТБЭ - высокооктанового компонента для моторных топлив. Через 16 лет ввели в эксплуатацию дополнительный блок биологических очистных сооружений. В 2018 году были обновлены 130 единиц оборудования и парк контрольно-измерительных приборов, создана объединенная операторная. 2020 год для предприятия был ознаменован победой. Благодаря деловой репутации, активности, реализации инновационных проектов, участию в благотворительных и спонсорских программах завод стал победителем Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и организаций России" в номинации "Лучшее предприятие химической промышленности".

Крупнейший экспортер

В настоящее время "Тольяттикаучук", которым владеет ПАО "Татнефть", обеспечивает работой более двух тысяч человек, три тысячи рабочих мест завод предоставляет подрядчикам, еще тысяча человек работает на инвестиционной площадке Индустриальный парк "Тольяттисинтез".

Предприятие входит в топ-10 крупнейших экспортеров Самарской области. Для мирового рынка он - источник высококачественного каучука, мономеров, полимеров и присадок для бензинов. Предприятие служит одним из крупнейших налогоплательщиков и гарантов социального благополучия в регионе.

Основной продукцией являются синтетические каучуки различных марок, которые поставляются в более чем тридцать стран мира. Также предприятие производит углеводородные фракции, продукты органического и неорганического синтеза, мономеры, полимеры, присадки для автомобильных бензинов. Качество продукции подтверждает многолетнее сотрудничество с ведущими мировыми шинными брендами. Завод входит в топ-3 крупнейших производителей синтетического каучука в России. По данным экспертов, тольяттинцы производят каждую седьмую тонну синтетического каучука в стране.

По итогам 2020 года предприятие достигло максимальной с 2008 года выработки: каучуков - 208 тыс. тонн, топливных добавок к бензину - 163 тыс. тонн. Завод успешно прошел внешний сертификационный аудит на соответствие требованиям четырех международных стандартов - ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.

В 2021 году предприятие впервые подтвердило соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IАTF 16949. Сертификация служит обязательным условием успешных торговых отношений с большинством автомобильных компаний. Она подтверждает высокое качество продукции и стабильность поставщика.

Прошедший 2020 год стал испытанием для многих промышленных гигантов. Однако на заводе не был остановлен ни один из запланированных проектов. В поддержание основных фондов и развитие производства было инвестировано 1445 млн руб., что позволило реализовать ряд значимых проектов.

По словам генерального директора предприятия "Тольяттикаучук" Юрия Морозова, реализация инвестиционных программ в текущем году продолжится. Основное внимание будет уделено экологической составляющей, на это запланировано 335 млн рублей.

"На предприятии разрабатывается программа стратегического развития, которая включает ряд крупных проектов, направленных на импортозамещение, обеспечение собственного шинного бизнеса, расширение марочного ассортимента. Планируется получение комплексного экологического разрешения. Сейчас идет капремонт магистральных водоводов речной воды. Продолжается реализация проектов, направленных на цифровизацию производства", - подчеркивает Юрий Морозов.

Навигатор безопасности

Эксперты Федерации профсоюзов Самарской области высоко оценили политику социальных гарантий, которую проводит предприятие, и вручили ему Почетное знамя в качестве награды за социальное партнерство.

"Хочу выразить благодарность областной Федерации профсоюзов за высокую оценку нашей работы, - поблагодарил экспертов генеральный директор "Тольяттикаучук" Юрий Морозов. - Главный ресурс любого предприятия - люди, и я считаю, что нам в этом отношении повезло. На заводе работает сильная, работоспособная и инициативная команда".

Весной 2021 года "Тольяттикаучук" открыл в Тольяттинском государственном университете - опорном вузе региона - химическую лабораторию "Высокомолекулярные соединения". Она позволит проводить лабораторные работы по дисциплинам "Химия и физика высокомолекулярных соединений" и "Технология синтетического каучука". Лаборатория расположена в Институте химии и энергетики ТГУ, где проходят подготовку более чем 1750 будущих специалистов для химической отрасли всей России, также она станет местом для практических экспериментов не только студентов, но и тольяттинских школьников.

Также "Тольяттикаучук" в регулярном режиме оказывает помощь медицинским учреждениям, держит с ними связь и доставляет все необходимое для борьбы с пандемией - закупает оборудование для оперативной работы медучреждений, привозит средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и антисептики.

На протяжении всей своей истории "Тольяттикаучук" остаемся предприятием, ориентированным на социальную поддержку города и его жителей. Помогает медикам, школам, тесно сотрудничает с вузами, участвует в развитии детского спорта в Тольятти, уделяет внимание социально значимым городским проектам.