Петр Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения

ПСБ и компания "Иннопрактика" 20 мая 2022 г. в Санкт-Петербурге провели региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Участники пленарного заседания "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях" обсудили актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, перспективные рынки и новые возможности для импортозамещения, повышение конкурентоспособности гражданской продукции ОПК.

В дискуссии участвовали председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников, генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников, генеральный директор "Инновационного инжинирингового центра" Николай Колпаков, заместитель председателя правления - начальник департамента 623 ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

Петр Фрадков на пленарном заседании отметил, что именно предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях экономики.

"Мы наблюдаем сейчас смену парадигмы. Диверсификация начиналась как процесс создания своего рода подушки безопасности для предприятий ОПК, которая позволяла бы им сохранять финансовую стабильность при снижении объемов гособоронзаказа. А сейчас диверсификация становится базовым условием для развития промышленности и ОПК. И именно предприятия ОПК в текущих экономических условиях становятся локомотивом процессов импортозамещения - они обладают и компетенциями, и кадрами, а диверсификация внесет существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Для ПСБ как опорного банка ОПК одним из приоритетов является поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию проектов диверсификации", - сказал Петр Фрадков в ходе своего выступления.

"В последние годы было много факторов, влияющих на экономику в целом, логистику и производство - от ковида до усиления санкций в текущем году. Несмотря на это, можно говорить о потенциале импортозамещения для предприятий ОПК и возможности создания новой перспективной продукции гражданского назначения за счет сектора ОПК. Мы считаем, что интенсивная кооперация сектора ОПК, частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продукции, заполнять открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие темпы импортозамещения", - считает Наталья Попова.