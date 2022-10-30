В Новокуйбышевске на ул. Спортивной демонтируют незаконные гаражи

Департамент капитального строительства и архитектуры администрации Новокуйбышевска предлагает владельцам добровольно вывезти незаконно установленные нестационарные объекты - металлические гаражи - в срок до 13 ноября, расположенные на ул. Спортивной, участок 6-А.

Или в обязательном порядке явится в департамент для выяснения правомерности установки объекта по адресу: ул. Островского, д. 12, каб. 20, приемный день — пятница с 10.00 до 13.00, телефон для справок: 8 (846 35) 4-81-81.

В случае неявки или отказа от исполнения добровольного вывоза гаража будет организована работа по принудительному вывозу и демонтажу.