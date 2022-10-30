В Новокуйбышевске на ул. Спортивной демонтируют незаконные гаражи

Департамент капитального строительства и архитектуры администрации Новокуйбышевска предлагает владельцам добровольно вывезти незаконно установленные нестационарные объекты - металлические гаражи - в срок до 13 ноября, расположенные на ул. Спортивной, участок 6-А.
Или в обязательном порядке явится в департамент для выяснения правомерности установки объекта по адресу: ул. Островского, д. 12, каб. 20, приемный день — пятница с 10.00 до 13.00, телефон для справок: 8 (846 35) 4-81-81.
В случае неявки или отказа от исполнения добровольного вывоза гаража будет организована работа по принудительному вывозу и демонтажу.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?