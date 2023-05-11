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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На военные сборы в 2023 году будут призваны граждане, пребывающие в запасе. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Два пункта указа носят гриф "для служебного пользования". В публичной части нет данных о сроках этих сборов и о числе людей, которых на них призовут, сообщает РБК.

Военные сборы запасников - это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России. Документ предусматривает поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста: до 19 лет - с 1 января 2024 года, до 20 лет - с 1 января 2025 года и до 21 года - с 1 января 2026-го. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу - с 1 января 2024 года.

Как заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, после принятия этого законопроекта находящихся в запасе россиян старше 30 лет, как отслуживших, так и неслуживших, будут отправлять на военные сборы.

В то же время его коллега и глава этого комитета генерал-полковник Андрей Картаполов такие сообщения назвал не связанными с реальностью. "Это мечты Виктора Ивановича Соболева", - сказал он.

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля, следует из указа президента. В вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Набирать будут россиян в возрасте 18–27 лет.

В Генштабе заявили, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону спецоперации. В этом году оповещать призывников впервые будут в электронном виде.

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