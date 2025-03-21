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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE выступила на круглом столе, организованном "РБК Тюмень"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 марта в Тюмени состоялся круглый стол на тему "Рынок лизинга в России в 2025 году", организатором которого выступило деловое издание РБК Тюмень.

Мероприятие собрало ведущих экспертов лизинговой отрасли, которые представили подробный анализ состояния рынка за прошедший год. В рамках встречи участники обратили внимание на ряд ключевых тенденций, сформировавших рынок лизинга в 2024 году. Лизинговые компании, которые работают в Тюменской области, отмечают рост изъятых активов, а также повышение спроса на бывшую в употреблении технику. Повышение стоимости новой техники и ужесточение требований к её одобрению стали основными факторами, стимулирующими этот тренд. Покупатели, стремящиеся минимизировать первоначальные затраты, с большей охотой рассматривают варианты приобретения такой техники, несмотря на потенциальные риски.

"Для того чтобы получить одобрение, нужно доказать, что вы берёте эту технику не просто так на свой риск, попробовать, получится бизнес или нет. Нужно показать свои достижения в бизнесе, доказать платежеспособность и платежную дисциплину", — рассказал Кирилл Анваров, ведущий менеджер лизинговой компании ООО "Каркаде" в г. Тюмень.

Помимо обсуждения проблем, связанных с продажей подержанных транспортных средств, участники круглого стола затронули тему развития дополнительных услуг, сопутствующих автолизингу. В качестве примера Кирилл Анваров привёл новую услугу в компании CARCADE — разовая выездная диагностика легковых автомобилей. Учитывая значительный объём рынка подержанных авто, сервис оказался очень востребованным.

"Мы слышим наших клиентов и стараемся обеспечить их всем необходимым по ходу действия договора лизинга. В качестве дополнительных услуг предлагаем широкий спектр продуктов: это регистрация в ГИБДД и Гостехнадзоре, все виды страхования, поддержка после выкупа ТС, продлённая гарантия, круглосуточная автопомощь на дорогах. Мы стараемся поддерживать наших клиентов и после окончания действия договора", — пояснил эксперт.

Таким образом, круглый стол показал, что рынок лизинга находится в постоянном развитии, сталкиваясь с новыми вызовами и используя инновационные решения для их преодоления.

Реклама. ООО "Каркаде".

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ИНН 3905019765

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