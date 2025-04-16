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Инвестиции Финансы

Директор представительства CARCADE рассказал о деятельности компании на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE открыла представительство на Сахалине, благодаря которому существенно повысилось удобство в коммуникации и обслуживании клиентов в регионе. В интервью для информационного портала "ASTV.ru" Юрий Тимин, директор представительства ООО "Каркаде" в Южно-Сахалинске, рассказал о текущей ситуации на рынке лизинга региона.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Изначально обслуживание клиентов CARCADE осуществлялось дистанционно сотрудниками из других регионов России. Однако в прошлом году в торговом центре "Меридиан" по адресу: ул. Пуркаева, д. 116, офис № 803 открылось полноценное представительство в Южно-Сахалинске. Теперь сахалинские клиенты могут рассчитывать на более качественный и оперативный сервис, не испытывая неудобств, связанных с дистанционным общением.

Юрий Тимин подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация на рынке лизинга в регионе неоднозначная. Некоторые компании, располагающие достаточными финансовыми ресурсами, предпочитают приобретать необходимые им транспортные средства напрямую. Тем не менее, в условиях текущей экономической нестабильности, которая, безусловно, характерна и для Сахалинской области, лизинг продолжает оставаться привлекательным инструментом. Лизинговые компании могут предложить существенные конкурентные преимущества, способные перевесить некоторые из недостатков прямого приобретения техники.

"Исходя из статистики по итогам 2024 года, в Сахалинской области наиболее востребованным видом транспорта является коммерческий, который включает в себя грузовые автомобили, тягачи и прицепы. Его доля в общем объёме продаж CARCADE составляет внушительные 57% в количественном отношении. Это объясняется значительной ролью транспортных перевозок в экономике Сахалина, где крупные компании, занимающиеся грузоперевозками и строительными проектами, нуждаются в постоянном обновлении автопарков. За ним следует сегмент специальной техники: здесь доля продаж составила 23%, что говорит о значительном развитии отраслей, требующих специфического оборудования: от сельского хозяйства и лесной промышленности до горнодобывающей и энергетической сфер. Климатические условия и географические особенности острова также способствуют востребованности специализированного транспорта, способного эффективно функционировать в самых разных условиях", — пояснил Юрий.

Эксперт отметил, что ситуация с легковыми автомобилями кардинально отличается. По словам Юрия, доля этого сегмента крайне низка, что обусловлено несколькими факторами, например, недостатком официальных дилеров, способных предложить широкий выбор новых автомобилей в лизинг. Помимо этого, на Сахалине традиционно популярны автомобили с правым рулём, которые чаще приобретаются в частном порядке, а не через лизинговые компании. Хотя в последнее время наблюдается тенденция к росту популярности автомобилей с левым рулём, преобладание "проверенных" подержанных машин с правым рулём по-прежнему оказывает существенное влияние на рынок.

"Государственная политика, нацеленная на развитие Дальнего Востока, приводит к масштабным инфраструктурным проектам, что создаёт высокий спрос на технику. Развитие порта Корсаков, строительство нового порта в Поронайском районе, освоение новых месторождений на севере области — все эти проекты требуют огромных инвестиций и привлечения большого количества техники. Лизинг, как финансовый инструмент, является идеальным решением для таких проектов, позволяя обновлять оборудование, минимизируя затраты оборотных средств и оптимизируя налогообложение", — дополнил Юрий Тимин, директор представительства ООО "Каркаде" в Южно-Сахалинске.

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