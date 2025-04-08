В Якутии рассказали о программах лизинга для бизнеса

Представительство компании CARCADE в Якутии упрощает приобретение транспорта, предлагая выгодные лизинговые программы. Руководители якутских филиалов ООО "Каркаде", Дмитрий Таппыров и Иван Иванов, в интервью Ysia.ru объяснили, как компания помогает местным предпринимателям получать необходимую технику для бизнеса.

Эксперты отметили, что рынок лизинга в Республике Саха имеет свои специфические особенности, связанные с географическими условиями и климатом. Суровые условия эксплуатации техники диктуют особые требования к её надёжности и долговечности. Это, в свою очередь, влияет на выбор предлагаемых моделей и условия лизинговых договоров. Например, технику для работы в условиях вечной мерзлоты необходимо тщательно подбирать, учитывая её устойчивость к низким температурам и экстремальным нагрузкам. Более того, удалённость многих регионов Якутии требует дополнительных затрат на логистику и обслуживание техники, что также учитывается при формировании лизинговых предложений.

"В Республике Саха по итогам 2024 года зафиксирован устойчивый спрос на специальную технику, включающую в себя все виды спецтехники, тракторы, погрузчики и комбайны. Так, доля сегмента увеличилась на 114% в количественном отношении относительно предыдущего года. Наиболее востребованы бренды: SHANTUI, BEEZONE, XCMG, известные своей надёжностью в суровых условиях. В сегменте коммерческого транспорта, куда относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, также наблюдается положительная динамика спроса. Количество единиц проданной техники в доле сегменте продемонстрировали рост на 57%, а наиболее популярными марками на конец 2024 года стали SITRAK, FAW, HOWO", — рассказал Дмитрий Таппыров.

Эксперты также подчеркнули, что на сегодняшний день партнёры компании CARCADE чаще всего пользуются экспресс-программами, отличающимися упрощённой процедурой оформления. Для заключения сделки достаточно предоставить всего два документа: паспорт подписанта и анкету организации. Скорость и простота являются ключевыми факторами привлекательности предложений для занятых предпринимателей, которым важна оперативность в решении бизнес-задач. Особым спросом также пользуются дополнительные сервисы, например, постановка спецтехники на учёт. CARCADE берёт на себя все вопросы, связанные с регистрацией спецтехники, освобождая клиента от необходимости лично посещать регистрационные органы и взаимодействовать с бюрократическими процедурами. Весь процесс полностью автоматизирован, начиная с момента передачи техники партнёру и заканчивая получением регистрационных знаков в Гостехнадзоре.

"Наша главная цель — обеспечить доступность приобретения транспортных средств для клиентов в Якутии, способствуя тем самым экономическому развитию региона. Мы стремимся к тому, чтобы лизинг стал эффективным инструментом развития бизнеса для предприятий всех масштабов, независимо от их местоположения и специфики деятельности. Мы понимаем, что доступ к современным транспортным средствам — это ключевой фактор конкурентоспособности в условиях современной экономики, и мы намерены внести вклад в процветание Республики Саха", — дополнил Иван Иванов.