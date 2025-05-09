"Признание вклада наших родных": самарцы на параде Победы

9 мая в Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Корреспондент Волга Ньюс попросил гостей мероприятия поделиться впечатлениями.
"Мой муж — ветеран боевых действий, прошел Чечню в 90-е. Мы с супругом воспитываем двоих сыновей, - говорит Елена. - Ребята наши — в Юнармии. Когда у нас есть возможность, то, конечно, приходим на Парад Победы. Думаю, очень важно воспитывать в детях чувство патриотизма, прививать любовь к своей семье и своей Родине. Так воспитывали нас наши родители, наши бабушки и дедушки. И у меня, и у мужа деды воевали в Великую Отечественную войну. И для нас Парад Победы — это в том числе признание нашей семьи, признание вклада наших родных в спасение Родины".
Как объясняет Елена, дедушка ее мужа погиб от ранений в госпитале 1943, а ее — прошел всю войну и скончался через год, поскольку после ВОВ начались проблемы с сердцем. Но, как рассказывает женщина, парадные портреты ветеранов висят в гостиной и такими родными гордится уже несколько поколений.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???