"Признание вклада наших родных": самарцы на параде Победы

9 мая в Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Корреспондент Волга Ньюс попросил гостей мероприятия поделиться впечатлениями.

"Мой муж — ветеран боевых действий, прошел Чечню в 90-е. Мы с супругом воспитываем двоих сыновей, - говорит Елена. - Ребята наши — в Юнармии. Когда у нас есть возможность, то, конечно, приходим на Парад Победы. Думаю, очень важно воспитывать в детях чувство патриотизма, прививать любовь к своей семье и своей Родине. Так воспитывали нас наши родители, наши бабушки и дедушки. И у меня, и у мужа деды воевали в Великую Отечественную войну. И для нас Парад Победы — это в том числе признание нашей семьи, признание вклада наших родных в спасение Родины".

Как объясняет Елена, дедушка ее мужа погиб от ранений в госпитале 1943, а ее — прошел всю войну и скончался через год, поскольку после ВОВ начались проблемы с сердцем. Но, как рассказывает женщина, парадные портреты ветеранов висят в гостиной и такими родными гордится уже несколько поколений.