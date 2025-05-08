В Самаре прошел парад судов

В канун 80-летия Победы на самарской набережной состоялся речной парад судов в честь открытия пассажирской навигации в регионе, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

"Мы сегодня возвращаем традицию проведения речных парадов в Самаре в честь начала навигации, которые проходили здесь исторически. Надеюсь, что в будущем это событие станет ежегодным и будет проводиться в нашем городе каждую весну. Среди судов, которые приняли участие в параде, — новые теплоходы "МПКС", а также уже полюбившиеся всем самарцам скоростные суда "Валдай-45Р". Отмечу, что пассажирские речные перевозки в Самаре будет развиваться и дальше, а ежегодный парад судов будет тому подтверждением", — прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

В речном параде были задействованы скоростные суда "Валдай-45Р", теплоход "МПКС", "Речной-46", "Александр-2". В этот день суда с флагами Победы торжественно прошли вдоль берега самарской набережной в знак развития речного флота.

Помимо водной части торжества, праздник состоялся и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучали любимые песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы и выступили творческие танцевальные коллективы.

В мероприятии, возрождающем традицию водных парадов в регионе, приняли участие почетные гости, представители судоходных компаний и учащиеся профильных образовательных учреждений, которые возложили цветы к памятнику речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.