В Самаре прошел парад судов

В канун 80-летия Победы на самарской набережной состоялся речной парад судов в честь открытия пассажирской навигации в регионе, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.
"Мы сегодня возвращаем традицию проведения речных парадов в Самаре в честь начала навигации, которые проходили здесь исторически. Надеюсь, что в будущем это событие станет ежегодным и будет проводиться в нашем городе каждую весну. Среди судов, которые приняли участие в параде, — новые теплоходы "МПКС", а также уже полюбившиеся всем самарцам скоростные суда "Валдай-45Р". Отмечу, что пассажирские речные перевозки в Самаре будет развиваться и дальше, а ежегодный парад судов будет тому подтверждением", — прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.
В речном параде были задействованы скоростные суда "Валдай-45Р", теплоход "МПКС", "Речной-46", "Александр-2". В этот день суда с флагами Победы торжественно прошли вдоль берега самарской набережной в знак развития речного флота.
Помимо водной части торжества, праздник состоялся и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучали любимые песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы и выступили творческие танцевальные коллективы.
В мероприятии, возрождающем традицию водных парадов в регионе, приняли участие почетные гости, представители судоходных компаний и учащиеся профильных образовательных учреждений, которые возложили цветы к памятнику речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???