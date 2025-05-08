В Самаре зажгли более 10 тыс. свечей в рамках акции "Лучи Победы"

В Самаре 7 мая участники акции "Лучи Победы" зажгли более 10 тыс. свечей и составили из них композицию "80 лет Победы".

Всероссийская патриотическая акция прошла на площади авиаконструктора Ильюшина и была посвящена 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 50-летию установки памятника "Самолет-штурмовик Ил-2", который считается одним из главных символов трудового подвига жителей Куйбышева в 1941-1945 годы.

Во время акции прозвучали рассказы самарцев о героическом труде их родственников на заводах Куйбышева, создававших Ил-2.