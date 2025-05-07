В Самаре на площади Куйбышева состоялась генеральная репетиция Парада Победы

В среду, 7 мая, на площади Куйбышева в Самаре собралось много людей разных возрастов, чтобы посмотреть генеральную репетицию парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Все доступные трибуны (они были открыты только со стороны театра оперы и балета) были заполнены. Ровно в 10:00 дали старт, и репетиция началась. К этому времени на площади уже стояли парадные расчеты.

Минута молчания, гимн России и традиционное троекратное "Ура! Ура! Ура!" приветствия главнокомандующего раздались на самой большой площади Европы.

После марша всех родов войск на площадь под знаменитую "Катюшу" выехала военная техника. В этом году ее особенно много, что традиционно вызывает особый восторг у детей.

Вся репетиция заняла примерно час, и теперь можно констатировать: Самара к главному мероприятию мая — параду Победы — готова.

Те, кто пришел посмотреть генеральную репетицию парада, оценили происходящее на высшем уровне: "Замечательно!", "Настроение теперь уже праздничное!", "Атмосфера чувствуется, молодцы".

Напомним, военный парад на площади Куйбышева состоится 9 мая в 10:00. Финалом праздничного дня станут фейерверки. Они прогремят одновременно на площади Куйбышева и в акватории Волги в 22:00.