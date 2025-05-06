ВТБ: у мошенников начался горячий туристический сезон

В период майских праздников ВТБ предупреждает о сезонном росте случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения.
С приближением майских праздников многие россияне начинают планировать свои поездки. Мошенники пользуются туристическим сезоном, создавая фейковые сайты известных авиакомпаний и билетных маркетплейсов. Они активно рекламируют их в интернете, заманивая пользователей предложениями о "выгодных" ценах на авиабилеты и туры. Доверчивые клиенты переходят по ссылкам, вводят свои личные данные и информацию банковских карт для оформления покупки. Злоумышленники получают оплату и даже отправляют подтверждение о покупке. Только в аэропорте, пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.
Что должно насторожить:
1. Низкие цены на авиабилет или туристическую путевку.
2. Неофициальные источники, например, ссылки из писем или сообщений из мессенджеров.
3. Срочность предложения: мошенники часто создают искусственное давление, предлагая "последние билеты" или "ограниченные предложения", чтобы заставить жертву принять решение быстро.
"Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более "актуальными" у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует. Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
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