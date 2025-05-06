"Трамвай Победы": Сбер дарит самарцам интерактивную экспозицию на колёсах

Сбер совместно с Трамвайно-троллейбусным управлением г.о. Самара и Музеем имени Эльдара Рязанова представили городу культурно-исторический проект - "Трамвай Победы". Этот необычный транспорт станет символом памяти о подвиге жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Стилизованный подвижной состав будет курсировать по улицам города, напоминая самарцам и гостям о героическом прошлом "запасной столицы".

Борта и салон вагона украсили хроникальные фотографии, предоставленные Музеем Эльдара Рязанова. Снимки отражают повседневную жизнь Куйбышева в военные годы: труд работников тыла, эвакуированных предприятий, культурные события и судьбы людей, ставших частью истории страны. До конца лета пассажиры смогут не только увидеть уникальные архивные материалы, но и прочувствовать атмосферу эпохи, которая стала испытанием для всей страны.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка, отметила:

"Трамвай Победы" станет местом встречи поколений, местом патриотического воспитания молодежи и туристической достопримечательностью. За четыре месяца движения трамвая пассажиры смогут отправиться в незабываемое путешествие по страницам прошлого города Куйбышева. Хроникальные фотографии сопровождаются историями. А перейдя по QR-кодам, можно будет услышать голос диктора радио Юрия Левитана или седьмую симфонию Шостаковича, увидеть фильмы о подвигах героев".

Юлия Ашуркова, первый заместитель главы г.о. Самара, сообщила:

"Трамвай Победы" - важный символ праздника в Самаре, где в годы войны это был один из основных видов транспорта. Особенно важной память о тяжелых годах Великой Отечественной становится сейчас, в непростое для нашего народа время, для подрастающих поколений и тех, кто был участником тех далеких событий. Рада, что мы вместе с партнерами, такими как Сбербанк и музей Рязанова, можем воплощать подобные инициативы, создающие атмосферу радости, гордости и светлой памяти".

На уникальных снимках изображены в том числе Парад 7 ноября 1941 года на площади имени Куйбышева, артисты Большого театра и исполнение седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, ученики ремесленных училищ на работе Безымянской ТЭЦ и ГРЭС и железнодорожный вокзал.

Трамвай будет курсировать по центральным улицам, а его маршрут охватит ключевые исторические локации.