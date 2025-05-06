"Трамвай Победы": Сбер дарит самарцам интерактивную экспозицию на колёсах

Сбер совместно с Трамвайно-троллейбусным управлением г.о. Самара и Музеем имени Эльдара Рязанова представили городу культурно-исторический проект - "Трамвай Победы". Этот необычный транспорт станет символом памяти о подвиге жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Стилизованный подвижной состав будет курсировать по улицам города, напоминая самарцам и гостям о героическом прошлом "запасной столицы".
Борта и салон вагона украсили хроникальные фотографии, предоставленные Музеем Эльдара Рязанова. Снимки отражают повседневную жизнь Куйбышева в военные годы: труд работников тыла, эвакуированных предприятий, культурные события и судьбы людей, ставших частью истории страны. До конца лета пассажиры смогут не только увидеть уникальные архивные материалы, но и прочувствовать атмосферу эпохи, которая стала испытанием для всей страны.
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка, отметила:
"Трамвай Победы" станет местом встречи поколений, местом патриотического воспитания молодежи и туристической достопримечательностью. За четыре месяца движения трамвая пассажиры смогут отправиться в незабываемое путешествие по страницам прошлого города Куйбышева. Хроникальные фотографии сопровождаются историями. А перейдя по QR-кодам, можно будет услышать голос диктора радио Юрия Левитана или седьмую симфонию Шостаковича, увидеть фильмы о подвигах героев".
Юлия Ашуркова, первый заместитель главы г.о. Самара, сообщила:
"Трамвай Победы" - важный символ праздника в Самаре, где в годы войны это был один из основных видов транспорта. Особенно важной память о тяжелых годах Великой Отечественной становится сейчас, в непростое для нашего народа время, для подрастающих поколений и тех, кто был участником тех далеких событий. Рада, что мы вместе с партнерами, такими как Сбербанк и музей Рязанова, можем воплощать подобные инициативы, создающие атмосферу радости, гордости и светлой памяти".
На уникальных снимках изображены в том числе Парад 7 ноября 1941 года на площади имени Куйбышева, артисты Большого театра и исполнение седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, ученики ремесленных училищ на работе Безымянской ТЭЦ и ГРЭС и железнодорожный вокзал.
Трамвай будет курсировать по центральным улицам, а его маршрут охватит ключевые исторические локации.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???