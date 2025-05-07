С 8 мая изменится расписание судов на маршруте "Самара - Рождествено"

В четверг, 8 мая, в Самаре меняется расписание судов на маршруте до Рождествено.

Из Самары теплоходы будут отправляться каждый час с 6:00 и каждый четный час, начиная с 8:00, будут заходить на Проран.

Из Рождествено навигация также стартует ежедневно в 6 утра и каждый нечетный час (кроме 21:00) рейс проходит через Проран.

Заключительный рейсы в оба направления - 21:00.