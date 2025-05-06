"Знание" приглашает присоединиться к новому сезону Чемпионата по интеллектуальным играм Знание.Игра

Жители Самарской области могут принять участие во втором сезоне Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм, организованном Обществом "Знание".
В сезоне 2025–2026 Чемпионат проходит по двум направлениям: спортивному "Что? Где? Когда?" по лицензии правообладателя ООО "Телекомпания "Игра-ТВ" и викторинам. Начало масштабному событию положила серия отборочных игр среди школьников и студентов колледжей, которая стартовала 30 апреля и продлится до июня 2025 года. Лучшие команды поедут на очный финал турнира в Москве.
В новом сезоне пройдут турниры по спортивному "Что? Где? Когда?" в двух категориях: для школьников и студентов колледжей, а также для любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. Кроме того, в новом сезоне чемпионат вновь пройдет в направлении викторин. В нем команды до пяти человек смогут проверить свою логику и фактические знания в вопросах разного формата — от ребусов до шарад. В этом направлении состязание также пройдет в двух возрастных категориях: "вузы" и "школы и колледжи".
"С момента запуска Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм в октябре 2023 года в нем приняло участие более 220 тысяч человек самых разных возрастных категорий и географии проживания. Эта цифра показывает, что интеллектуальные игры продолжают оставаться крайне востребованным форматом. Уверен, что новый сезон чемпионата сможет поставить новые рекорды и вдохновить еще большее число участников на сплоченную работу в команде и постоянное стремление к новым знаниям", — подчеркивает генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.
Старт новому сезону чемпионата дала серия отборочных игр по спортивному "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей 30 апреля. Команды смогут присоединиться к конкурсной гонке в любой момент, зарегистрировавшись на чемпионат. Следующая отборочная игра состоится 7 мая. По итогам серии отборочных игр в категории будет сформирован всероссийский рейтинг, лидеры которого получат возможность принять участие в очном финале турнира. К финалу присоединятся и юные интеллектуалы, которые станут лучшими по итогам онлайн-кубка Знание.Игра в июне 2025 года. Завершится второй сезон чемпионата финалом в Москве, где встретятся 75 команд. Победители и призеры турнира получат подарки от партнеров события. В новом сезоне генеральным партнером Чемпионата России Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей выступает Госкорпорация Росатом.
Вместе с этим 12 мая откроется регистрация на отборочные игры в рамках Чемпионата России по спортивному "Что? Где? Когда?" среди любителей интеллектуальных игр старше 18 лет, а также в рамках Чемпионатов по викторинам среди школьников и студентов вузов. Каждый из этих треков также завершится собственным масштабным финалом в Москве, куда получат приглашение команды, ставшие лидерами по итогам отборочных игр, онлайн-кубка или региональных финалов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???