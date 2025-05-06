"Знание" приглашает присоединиться к новому сезону Чемпионата по интеллектуальным играм Знание.Игра

Жители Самарской области могут принять участие во втором сезоне Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм, организованном Обществом "Знание".

В сезоне 2025–2026 Чемпионат проходит по двум направлениям: спортивному "Что? Где? Когда?" по лицензии правообладателя ООО "Телекомпания "Игра-ТВ" и викторинам. Начало масштабному событию положила серия отборочных игр среди школьников и студентов колледжей, которая стартовала 30 апреля и продлится до июня 2025 года. Лучшие команды поедут на очный финал турнира в Москве.

В новом сезоне пройдут турниры по спортивному "Что? Где? Когда?" в двух категориях: для школьников и студентов колледжей, а также для любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. Кроме того, в новом сезоне чемпионат вновь пройдет в направлении викторин. В нем команды до пяти человек смогут проверить свою логику и фактические знания в вопросах разного формата — от ребусов до шарад. В этом направлении состязание также пройдет в двух возрастных категориях: "вузы" и "школы и колледжи".

"С момента запуска Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм в октябре 2023 года в нем приняло участие более 220 тысяч человек самых разных возрастных категорий и географии проживания. Эта цифра показывает, что интеллектуальные игры продолжают оставаться крайне востребованным форматом. Уверен, что новый сезон чемпионата сможет поставить новые рекорды и вдохновить еще большее число участников на сплоченную работу в команде и постоянное стремление к новым знаниям", — подчеркивает генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Старт новому сезону чемпионата дала серия отборочных игр по спортивному "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей 30 апреля. Команды смогут присоединиться к конкурсной гонке в любой момент, зарегистрировавшись на чемпионат. Следующая отборочная игра состоится 7 мая. По итогам серии отборочных игр в категории будет сформирован всероссийский рейтинг, лидеры которого получат возможность принять участие в очном финале турнира. К финалу присоединятся и юные интеллектуалы, которые станут лучшими по итогам онлайн-кубка Знание.Игра в июне 2025 года. Завершится второй сезон чемпионата финалом в Москве, где встретятся 75 команд. Победители и призеры турнира получат подарки от партнеров события. В новом сезоне генеральным партнером Чемпионата России Знание.Игра по спортивному "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей выступает Госкорпорация Росатом.

Вместе с этим 12 мая откроется регистрация на отборочные игры в рамках Чемпионата России по спортивному "Что? Где? Когда?" среди любителей интеллектуальных игр старше 18 лет, а также в рамках Чемпионатов по викторинам среди школьников и студентов вузов. Каждый из этих треков также завершится собственным масштабным финалом в Москве, куда получат приглашение команды, ставшие лидерами по итогам отборочных игр, онлайн-кубка или региональных финалов.