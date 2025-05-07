В Самару переехала семья из Франции

В Самарской области поселилась семья из Франции, вдохновившаяся российскими традиционными ценностями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пара из Франции Бенджамин Венсон и Леа Марковски с двумя несовершеннолетними детьми переехали в Россию. "По словам супругов, для них приоритетом является будущее малышей, а во французских образовательных учреждениях в головы школьников слишком рано и слишком настойчиво вкладывают сомнительные идеи. Французы высоко оценили профессионализм и человеческое отношение сотрудников УВМ ГУ МВД России по Самарской области", — поясняет МВД.

Полицейские оказали им содействие в урегулировании правового статуса. Для таких граждан указом президента РФ от 19 августа 2024 г. № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" установлен упрощенный режим въезда в Россию и пребывания на ее территории.

С момента действия указа уже 1156 иностранцев обратились за получением разрешения на временное проживание. Их количество увеличивается ежедневно. Так, наибольшее число заявителей являются гражданами ФРГ — 224, Латвии — 126, США — 99, Франции — 95, Италии — 82, Великобритании — 57, Эстонии — 55, Канады — 50, Литвы — 39, Республики Корея — 34, Австралии — 33.