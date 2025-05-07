В Самару переехала семья из Франции

В Самарской области поселилась семья из Франции, вдохновившаяся российскими традиционными ценностями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пара из Франции Бенджамин Венсон и Леа Марковски с двумя несовершеннолетними детьми переехали в Россию. "По словам супругов, для них приоритетом является будущее малышей, а во французских образовательных учреждениях в головы школьников слишком рано и слишком настойчиво вкладывают сомнительные идеи. Французы высоко оценили профессионализм и человеческое отношение сотрудников УВМ ГУ МВД России по Самарской области", — поясняет МВД.
Полицейские оказали им содействие в урегулировании правового статуса. Для таких граждан указом президента РФ от 19 августа 2024 г. № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" установлен упрощенный режим въезда в Россию и пребывания на ее территории.
С момента действия указа уже 1156 иностранцев обратились за получением разрешения на временное проживание. Их количество увеличивается ежедневно. Так, наибольшее число заявителей являются гражданами ФРГ — 224, Латвии — 126, США — 99, Франции — 95, Италии — 82, Великобритании — 57, Эстонии — 55, Канады — 50, Литвы — 39, Республики Корея — 34, Австралии — 33.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???