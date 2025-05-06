В Самарской области зажглись новые огни Победы

Во вторник, 6 мая, накануне Дня Победы, в десяти населенных пунктах Самарской области загорелись новые Вечные огни. Неугасаемые символы памяти и военной славы теперь украшают мемориальные комплексы в Кинеле, Отрадном, Серноводске, Похвистнево, Безенчуке, пос. Рощинский, селах Большая Глушица, Челно-Вершины, Августовка, Марьевка.
Эти события стали частью масштабной всероссийской патриотической акции "Храним огонь Победы". В этот день и час Вечные огни были зажжены в 80 населенных пунктах страны. Центральной площадкой акции стал мемориальный комплекс "Журавли" на Невском воинском кладбище в Санкт-Петербурге. Частичку огня сюда доставили из столицы от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На прямую связь с Петербургом вышли регионы страны — от Дальнего Востока до Ростова-на-Дону.
"Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Храним огонь Победы", которая проходит по инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы вместе со всей Россией зажгли у мемориалов в городах и районах нашего региона Вечные огни, которые станут по-настоящему вечными. Значимо, что в год 80-летия Великой Победы у нас появилось три новых мемориальных огня — в Отрадном, Рощинском и Серноводске, а еще в семи муниципалитетах они теперь будут гореть постоянно — как вечное напоминание о подвиге всех, кто отдал жизнь за родину. Вечный огонь — это не просто пламя, это символ нашей неугасаемой благодарности поколению победителей. И мы бережно храним его, передавая следующим поколениям", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самарской области центром проведения акции стал пос. Алексеевка в Кинеле. Здесь находится знаковое место для самарцев — мемориал, посвященный семье Володичкиных. В центре мемориала — скульптурная композиция в честь матери, Прасковьи Еремеевны, воспитавшей девятерых сыновей-героев, которые встали на защиту родины и отдали за нее жизнь.
"Памятник "Семье Володичкиных" для меня особенный — его я посетил в числе первых 22 июня 2024 года. Тогда же жители поселка рассказали мне, что мемориальный огонь горит непостоянно. Дал поручение исправить ситуацию и привести в порядок все места памяти в Самарской области. И сегодня мы можем уже точно сказать, что задача выполнена. Храним огонь Победы. Сохраним историческую память!" — поделился в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Среди гостей церемонии Нина Косарева. Она долгие годы работала в Алексеевской школе учителем и директором. Со своими воспитанниками Нина Антоновна собрала информацию о семье Володичкиных и сделала ее историю достоянием всей страны. Именно благодаря ей в поселке появился музей семьи. В 90-е годы на уровне руководства страны было принято решение о строительстве мемориала.
"Огонь памяти всегда горел в сердцах всех послевоенных поколений. Русский народ очень ответственно относится к своей истории. В свое время меня поддержали и увековечили память об этой семье. Сейчас молодые люди, приходя к этому мемориалу, будут вспоминать о материнском подвиге", — рассказала собравшимся Нина Антоновна.
Чтобы принять участие в памятной акции, к монументу пришли ветераны, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители общественных объединений, множество неравнодушных жителей.
От имени главы региона к собравшимся обратился первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
"С большой гордостью принимаю участие в этом мероприятии. В канун самого большого нашего праздника, Дня Победы, в нашей стране зажигаются 80 Вечных огней. Вечный огонь — это символ памяти, символ той цены, которую заплатил наш народ за то, чтобы мы сегодня жили в свободной и сильной стране. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам за то, что отстояли нашу родину. Мы преклоняемся перед тем подвигом, который совершили наши предки. Спасибо всем патриотам и защитникам отечества, всем молодым ребятам, юнармейцам, которые пришли сегодня к Вечному огню, всем кто помнит и чтит подвиг нашего народа", — подчеркнул председатель правительства Самарской области.
От частицы пламени Вечного огня, горящего у мемориала, посвященного Скорбящей Матери-Родине в Самаре, огонь в чаше памятника семье Володичкиных зажег работник предприятия "Газпром трансгаз Самара" Сергей Миронов.
По словам генерального директора предприятия Владимира Субботина, для работников "Газпром трансгаз Самара" это почетная миссия, которая войдет в историю компании.
"Время идет, хочется, чтобы мы сохранили историческую память о подвиге наших воинов, чтобы наши дети и внуки хранили и передавали ее из поколения в поколение. Это наша гордость — за страну, за всех россиян", — подчеркнул Владимир Субботин.
В завершение участники и гости торжественной церемонии зажжения Вечного огня возложили цветы к памятнику семье Володичкиных и почтили память защитников отечества минутой молчания.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???