В Самарской области зажглись новые огни Победы

Во вторник, 6 мая, накануне Дня Победы, в десяти населенных пунктах Самарской области загорелись новые Вечные огни. Неугасаемые символы памяти и военной славы теперь украшают мемориальные комплексы в Кинеле, Отрадном, Серноводске, Похвистнево, Безенчуке, пос. Рощинский, селах Большая Глушица, Челно-Вершины, Августовка, Марьевка.

Эти события стали частью масштабной всероссийской патриотической акции "Храним огонь Победы". В этот день и час Вечные огни были зажжены в 80 населенных пунктах страны. Центральной площадкой акции стал мемориальный комплекс "Журавли" на Невском воинском кладбище в Санкт-Петербурге. Частичку огня сюда доставили из столицы от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На прямую связь с Петербургом вышли регионы страны — от Дальнего Востока до Ростова-на-Дону.

"Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Храним огонь Победы", которая проходит по инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы вместе со всей Россией зажгли у мемориалов в городах и районах нашего региона Вечные огни, которые станут по-настоящему вечными. Значимо, что в год 80-летия Великой Победы у нас появилось три новых мемориальных огня — в Отрадном, Рощинском и Серноводске, а еще в семи муниципалитетах они теперь будут гореть постоянно — как вечное напоминание о подвиге всех, кто отдал жизнь за родину. Вечный огонь — это не просто пламя, это символ нашей неугасаемой благодарности поколению победителей. И мы бережно храним его, передавая следующим поколениям", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самарской области центром проведения акции стал пос. Алексеевка в Кинеле. Здесь находится знаковое место для самарцев — мемориал, посвященный семье Володичкиных. В центре мемориала — скульптурная композиция в честь матери, Прасковьи Еремеевны, воспитавшей девятерых сыновей-героев, которые встали на защиту родины и отдали за нее жизнь.

"Памятник "Семье Володичкиных" для меня особенный — его я посетил в числе первых 22 июня 2024 года. Тогда же жители поселка рассказали мне, что мемориальный огонь горит непостоянно. Дал поручение исправить ситуацию и привести в порядок все места памяти в Самарской области. И сегодня мы можем уже точно сказать, что задача выполнена. Храним огонь Победы. Сохраним историческую память!" — поделился в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Среди гостей церемонии Нина Косарева. Она долгие годы работала в Алексеевской школе учителем и директором. Со своими воспитанниками Нина Антоновна собрала информацию о семье Володичкиных и сделала ее историю достоянием всей страны. Именно благодаря ей в поселке появился музей семьи. В 90-е годы на уровне руководства страны было принято решение о строительстве мемориала.

"Огонь памяти всегда горел в сердцах всех послевоенных поколений. Русский народ очень ответственно относится к своей истории. В свое время меня поддержали и увековечили память об этой семье. Сейчас молодые люди, приходя к этому мемориалу, будут вспоминать о материнском подвиге", — рассказала собравшимся Нина Антоновна.

Чтобы принять участие в памятной акции, к монументу пришли ветераны, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители общественных объединений, множество неравнодушных жителей.

От имени главы региона к собравшимся обратился первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

"С большой гордостью принимаю участие в этом мероприятии. В канун самого большого нашего праздника, Дня Победы, в нашей стране зажигаются 80 Вечных огней. Вечный огонь — это символ памяти, символ той цены, которую заплатил наш народ за то, чтобы мы сегодня жили в свободной и сильной стране. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам за то, что отстояли нашу родину. Мы преклоняемся перед тем подвигом, который совершили наши предки. Спасибо всем патриотам и защитникам отечества, всем молодым ребятам, юнармейцам, которые пришли сегодня к Вечному огню, всем кто помнит и чтит подвиг нашего народа", — подчеркнул председатель правительства Самарской области.

От частицы пламени Вечного огня, горящего у мемориала, посвященного Скорбящей Матери-Родине в Самаре, огонь в чаше памятника семье Володичкиных зажег работник предприятия "Газпром трансгаз Самара" Сергей Миронов.

По словам генерального директора предприятия Владимира Субботина, для работников "Газпром трансгаз Самара" это почетная миссия, которая войдет в историю компании.

"Время идет, хочется, чтобы мы сохранили историческую память о подвиге наших воинов, чтобы наши дети и внуки хранили и передавали ее из поколения в поколение. Это наша гордость — за страну, за всех россиян", — подчеркнул Владимир Субботин.

В завершение участники и гости торжественной церемонии зажжения Вечного огня возложили цветы к памятнику семье Володичкиных и почтили память защитников отечества минутой молчания.