Жительница Самары смогла выиграть суд о бракованной куртке за 1,3 млн рублей

Кировский районный суд Самары рассмотрел иск местной жительницы к торговой точке.

Как следует из опубликованных материалов суда, женщина купила куртку Loro Piana (арт. 5605561) розового цвета размером XS. Сумма покупки составила 1 371 550 руб. с учетом потраченных бонусов по карте лояльности. Оплата производилась безналичным способом.

"Надев куртку впервые в зимнем сезоне, при сгибании руки в локте почувствовала треск в левом рукаве. Проверяя рукав куртки, был обнаружен большой рваный дефект шкуры натурального меха. Посчитав данный случай браком, а также в связи с действием гарантии на изделие через пункт выдачи товаров ЦУМ в Самаре (ул. Красноармейская, 133) истцом на адрес ответчика были направлены заявление с описанием ситуации, а также сама куртка", — следует из материалов суда Кировского района Самары.

В ответ женщина получила сообщение о назначении экспертизы. Дальше ответов не было, и истица потребовала куртку назад для независимой экспертизы.

"Она обратилась в научно-исследовательский центр Негосударственное экспертное учреждение "Столичный эксперт" в Москве. Экспертиза факт производственных дефектов скрытого и явного характера подтвердила", — указано в материалах суда.

В ответ на претензию ответчик потребовал изделие на экспертизу. Истец не согласилась на проведение экспертизы, которую ей предлагал ответчик, так как она будет проводиться с использованием методов, разрушающих изделие, кроме того, посчитала, что выбранная организация не является независимой. Позже истица потребовала взыскать стоимость товара — около 1,3 млн руб., неустойку — 2,3 млн руб. и другие расходы.

В итоге суд решил иск к ОАО "Торговый Дом ЦУМ" о защите прав потребителя удовлетворить частично. В пользу женщины взыскали стоимость товара ненадлежащего качества — 1 371 550 руб., в счет компенсации морального вреда 10 тыс. руб., неустойку 110 тыс. руб., штраф 60 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя — 50 тыс. рублей.