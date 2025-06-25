Жительница Самары смогла выиграть суд о бракованной куртке за 1,3 млн рублей

Кировский районный суд Самары рассмотрел иск местной жительницы к торговой точке.
Как следует из опубликованных материалов суда, женщина купила куртку Loro Piana (арт. 5605561) розового цвета размером XS. Сумма покупки составила 1 371 550 руб. с учетом потраченных бонусов по карте лояльности. Оплата производилась безналичным способом.
"Надев куртку впервые в зимнем сезоне, при сгибании руки в локте почувствовала треск в левом рукаве. Проверяя рукав куртки, был обнаружен большой рваный дефект шкуры натурального меха. Посчитав данный случай браком, а также в связи с действием гарантии на изделие через пункт выдачи товаров ЦУМ в Самаре (ул. Красноармейская, 133) истцом на адрес ответчика были направлены заявление с описанием ситуации, а также сама куртка", — следует из материалов суда Кировского района Самары.
В ответ женщина получила сообщение о назначении экспертизы. Дальше ответов не было, и истица потребовала куртку назад для независимой экспертизы.
"Она обратилась в научно-исследовательский центр Негосударственное экспертное учреждение "Столичный эксперт" в Москве. Экспертиза факт производственных дефектов скрытого и явного характера подтвердила", — указано в материалах суда.
В ответ на претензию ответчик потребовал изделие на экспертизу. Истец не согласилась на проведение экспертизы, которую ей предлагал ответчик, так как она будет проводиться с использованием методов, разрушающих изделие, кроме того, посчитала, что выбранная организация не является независимой. Позже истица потребовала взыскать стоимость товара — около 1,3 млн руб., неустойку — 2,3 млн руб. и другие расходы.
В итоге суд решил иск к ОАО "Торговый Дом ЦУМ" о защите прав потребителя удовлетворить частично. В пользу женщины взыскали стоимость товара ненадлежащего качества — 1 371 550 руб., в счет компенсации морального вреда 10 тыс. руб., неустойку 110 тыс. руб., штраф 60 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя — 50 тыс. рублей.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.