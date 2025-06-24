Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства

Подведены итоги Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в 2026 г., которое проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Всего на Всероссийское голосование было вынесено более 6 тыс. объектов в 1600 муниципальных образованиях. Отдать голос за тот или иной объект или дизайн-проект по благоустройству в родном городе мог любой россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В Самарской области голосование прошло в 10 городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Кинеле, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, а также в Безенчукском районе. На выбор в 11 муниципалитетах была предложено 110 территорий.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что нацпроект действительно меняет облик городов в лучшую сторону. Они выбирают любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. В этом году в голосовании приняли участие более 16,6 млн человек. В Самарской области высказали свое мнение и отдали голоса за благоустройство более 460 тыс. жителей. Помощь в проведении голосования в регионе оказывали около 3 тыс. волонтеров.

Победителями V Всероссийского голосования стали 39 общественных пространств. Работы по благоустройству этих территорий запланированы на 2026 год.

"Участие жителей в вопросах благоустройства неизменно является залогом успешной работы по формированию комфортной среды для жизни", — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В Самарской области начались работы на территориях, отобранных жителями ранее. "Уже в этом году начнется обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в Самарской области за шесть лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.

Победители V Всероссийского голосования в Самарской области:

Самара

1. Парк "Воронежские озера", 4 этап — 46 559 голосов;

2. Парк Щорса, 2 этап — 33 964 голоса;

3. Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка — 27 598 голосов;

Тольятти

1. Набережная Комсомольского района "Певческое поле" — 32 297 голосов;

2. Сквер 9 квартала, б-р Туполева — 27 321 голос;

3. Аллея по ул. Жилина, от ул. Мира до ул. Баныкина — 17 394 голоса;

Сызрань

1. Сквер по ул. Кадровая, 43, ул. Людиновская, 16-29 — 6283 голоса;

2. Сквер по ул. Дзержинского, 33-44 — 6154 голоса;

Жигулевск

1. Обустройство стадиона "Труд", 1 этап — 1765 голосов;

2. Универсальная детская спортивная площадка "Для всех" мкр. В-1 Детская спортивная площадка — 1406 голосов;

3. Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина "Магнит" вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42 — 1392 голоса;

4. Детская площадка с. Ширяево, ул. Хуторская — 1327 голосов;

5. Сквер между школой № 13 и д. 5 по ул. Репина — 1274 голоса;



Кинель

1. Общественная территория по адресу: Кинель, ул. Фестивальная, за домом № 6 — 2529 голосов;

2. Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера "Сказка" до поворота на ж/д переезд, Кинель — 2078 голосов;

3. Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а — 1889 голосов;

4. Площадь им. Ленина по адресу: пос. Алексеевка, в районе дома № 5 по ул. Гагарина — 1501 голос;

5. Общественная территория по адресу: пос. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов № 10, 10а, 11, 12,13 — 1475 голосов;

6. Общественная территория вдоль ул. Спортивной, ул. Тимирязева, пос. Усть-Кинельский — 1425 голосов;

Новокуйбышевск

1. Пешеходная зона вдоль ул. Миронова, от ул. Чернышевского до ул. Гагарина, 2-й этап — 2283 голоса;

2. Территория вдоль ул. Коммунистической, от ул. Горького до ул. Льва Толстого — 1442 голоса;

3. Территория в районе домов № 8, 8б, 10 по ул. Карбышева — 1347 голосов;

4. Территория в районе домов № 1-13 по ул. Свердлова — 1317 голосов;

5. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова, от дома № 2 до № 20, 3-й этап — 1286 голосов;

6. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова, от дома № 2 до № 20, 2-й этап — 1282 голоса;

Октябрьск

1. Общественная территория "Святой источник Параскевы Пятницы" — 1469 голосов;

2. Сквер по ул. Мира, от дома № 167 и до дома № 3 по ул. Мичурина — 1131 голос;

3. Территория СП "Детский сад № 6" ГБОУ ООШ № 5 — 723 голоса;

Отрадный

1. Мемориальная площадка в память об участниках СВО на территории городского парка — 4131 голос;

2. Территория спортплощадки школы № 10 — 2355 голосов;

3. Общественная территория на ул. Орлова, 20 — 1329 голосов;

Похвистнево

1. Парк культуры и отдыха "Дружба" по ул. Комсомольской (4-й этап) — 1954 голоса;

2. Парк "Юбилейный" (5-й этап) — 1400 голосов;

3. Общественная территория по ул. А. Васильева, 8 (2-й этап) — 994 голоса;

Чапаевск

1. Территория по ул. Ленина, 104 — 8713 голоса;

2. Территория в районе ул. Щорса, 104, 108, 110 — 2725 голосов;

Безенчук

1. Сквер им. Высоцкого рядом с БЦРБ — 1190 голосов;

2. Пешеходная зона по ул. Комсомольской, от ул. Нефтяников до ул. Мамистова — 814 голосов;

3. Детская площадка рядом с ул. Советской, 105а — 685 голосов.