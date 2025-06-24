Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства

Подведены итоги Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в 2026 г., которое проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Всего на Всероссийское голосование было вынесено более 6 тыс. объектов в 1600 муниципальных образованиях. Отдать голос за тот или иной объект или дизайн-проект по благоустройству в родном городе мог любой россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В Самарской области голосование прошло в 10 городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Кинеле, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, а также в Безенчукском районе. На выбор в 11 муниципалитетах была предложено 110 территорий.
Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что нацпроект действительно меняет облик городов в лучшую сторону. Они выбирают любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. В этом году в голосовании приняли участие более 16,6 млн человек. В Самарской области высказали свое мнение и отдали голоса за благоустройство более 460 тыс. жителей. Помощь в проведении голосования в регионе оказывали около 3 тыс. волонтеров.
Победителями V Всероссийского голосования стали 39 общественных пространств. Работы по благоустройству этих территорий запланированы на 2026 год.
"Участие жителей в вопросах благоустройства неизменно является залогом успешной работы по формированию комфортной среды для жизни", — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
В Самарской области начались работы на территориях, отобранных жителями ранее. "Уже в этом году начнется обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Всего в Самарской области за шесть лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.
Победители V Всероссийского голосования в Самарской области:
Самара
1. Парк "Воронежские озера", 4 этап — 46 559 голосов;
2. Парк Щорса, 2 этап — 33 964 голоса;
3. Сквер у ДК "Искра" пос. Красная Глинка — 27 598 голосов;
Тольятти
1. Набережная Комсомольского района "Певческое поле" — 32 297 голосов;
2. Сквер 9 квартала, б-р Туполева — 27 321 голос;
3. Аллея по ул. Жилина, от ул. Мира до ул. Баныкина — 17 394 голоса;
Сызрань
1. Сквер по ул. Кадровая, 43, ул. Людиновская, 16-29 — 6283 голоса;
2. Сквер по ул. Дзержинского, 33-44 — 6154 голоса;
Жигулевск
1. Обустройство стадиона "Труд", 1 этап — 1765 голосов;
2. Универсальная детская спортивная площадка "Для всех" мкр. В-1 Детская спортивная площадка — 1406 голосов;
3. Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина "Магнит" вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42 — 1392 голоса;
4. Детская площадка с. Ширяево, ул. Хуторская — 1327 голосов;
5. Сквер между школой № 13 и д. 5 по ул. Репина — 1274 голоса;
Кинель
1. Общественная территория по адресу: Кинель, ул. Фестивальная, за домом № 6 — 2529 голосов;
2. Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера "Сказка" до поворота на ж/д переезд, Кинель — 2078 голосов;
3. Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а — 1889 голосов;
4. Площадь им. Ленина по адресу: пос. Алексеевка, в районе дома № 5 по ул. Гагарина — 1501 голос;
5. Общественная территория по адресу: пос. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов № 10, 10а, 11, 12,13 — 1475 голосов;
6. Общественная территория вдоль ул. Спортивной, ул. Тимирязева, пос. Усть-Кинельский — 1425 голосов;
Новокуйбышевск
1. Пешеходная зона вдоль ул. Миронова, от ул. Чернышевского до ул. Гагарина, 2-й этап — 2283 голоса;
2. Территория вдоль ул. Коммунистической, от ул. Горького до ул. Льва Толстого — 1442 голоса;
3. Территория в районе домов № 8, 8б, 10 по ул. Карбышева — 1347 голосов;
4. Территория в районе домов № 1-13 по ул. Свердлова — 1317 голосов;
5. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова, от дома № 2 до № 20, 3-й этап — 1286 голосов;
6. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова, от дома № 2 до № 20, 2-й этап — 1282 голоса;
Октябрьск
1. Общественная территория "Святой источник Параскевы Пятницы" — 1469 голосов;
2. Сквер по ул. Мира, от дома № 167 и до дома № 3 по ул. Мичурина — 1131 голос;
3. Территория СП "Детский сад № 6" ГБОУ ООШ № 5 — 723 голоса;
Отрадный
1. Мемориальная площадка в память об участниках СВО на территории городского парка — 4131 голос;
2. Территория спортплощадки школы № 10 — 2355 голосов;
3. Общественная территория на ул. Орлова, 20 — 1329 голосов;
Похвистнево
1. Парк культуры и отдыха "Дружба" по ул. Комсомольской (4-й этап) — 1954 голоса;
2. Парк "Юбилейный" (5-й этап) — 1400 голосов;
3. Общественная территория по ул. А. Васильева, 8 (2-й этап) — 994 голоса;
Чапаевск
1. Территория по ул. Ленина, 104 — 8713 голоса;
2. Территория в районе ул. Щорса, 104, 108, 110 — 2725 голосов;
Безенчук
1. Сквер им. Высоцкого рядом с БЦРБ — 1190 голосов;
2. Пешеходная зона по ул. Комсомольской, от ул. Нефтяников до ул. Мамистова — 814 голосов;
3. Детская площадка рядом с ул. Советской, 105а — 685 голосов.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...