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Общество

На самарской ретро-почте пройдет неделя открытых дверей

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 5 июля на Ретро-почте в Доме купца Иванова (ул. Молодогвардейская, 144) пройдет почтовая неделя, приуроченная ко Дню российской почты.

Фото: архив УФПС Самарской области

Накануне Дня российской почты, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля, "Почта России" при поддержке министерства цифрового развития и связи Самарской области приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы: по каллиграфии, азбуке Морзе, современному mail-art и складыванию фронтовых писем-треугольников. Праздник призван подчеркнуть важность почтовой отрасли для страны и ее граждан, несмотря на активное развитие интернет-технологий.

Участие в мастер-классах бесплатное. Для участия необходима предварительная запись в личных сообщениях сообщества "Дом Иванова" в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/domivanova, @domivanova). Занятия будут организованы для групп 10-15 человек.

Расписание

  • 1 июля — мастер-класс "Письмо-треугольник" (6+), 11:00 — 12:00

Гостей ждет рассказ о том, как работала полевая почта в годы Великой Отечественной войны, почему именно треугольные письма стали символом полевой почты и как письма находили своего адресата в условиях, когда войска постоянно меняли дислокацию, а бойцы переводились из одного подразделения в другое. Каждый создаст свое письмо-треугольник и запечатает настоящим сургучом.

  • 2 июля — мастер-класс по азбуке Морзе: "SOS для новичков" (12+), 16:00 — 17:00

Гостей на мастер-классе ждут ответы на вопросы почему точки и тире, как морзянка спасла экипаж "Титаника" и партизанский отряд "Гроза" в 1942 году, как и когда появились первые телеграфы в Самаре. Также с помощью настоящих советских учебных телеграфных ключей можно будет попробовать свои силы в передаче и получении/ расшифровке сообщений.

  • 3 июля — мастер-класс "Искусство почтовых отправлений" (12+), 16:00 — 18:00

Гости узнают о том, что такое Мейл-арт (от английского mail-art — вид современного изобразительного искусства, применяющий почтовые марки и другие почтовые материалы как изобразительные средства) и смогут превратить обычные почтовые конверты в настоящие произведения искусства.

  • 4 июля — мастер-класс по каллиграфии (12+), 12:00 -13:00

Посетители познакомятся с искусством создания красивого почерка и тонкостями каллиграфии. Каждый из участников получит возможность почувствовать себя советским школьником и написать послание себе или близким настоящими перьями и чернилами 50-70-х годов XX века. В завершении мастер-класса послания будут вложены в конверты, и запечатаются почтовым сургучом с уникальным оттиском штемпеля Самарского почтамта.

  • 5 июля — почтовый квиз (6+), 11:00 — 12:00

Командная игра для настоящих интеллектуалов: проверка эрудиции участников, возможность узнать интересные факты, истории героев, увлекательно провести время.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.Ежегодно Почта России принимает около 2,3 млрд бумажных отправлений и обрабатывает около 200 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2023 г. Почта доставила более 300 млн писем в электронном и гибридном формате.

Гид потребителя

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

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