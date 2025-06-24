Самарский Росреестр нашел семь новых географических названий

Самарский Росреестр продолжает работу по выявлению существующих наименований географических объектов для внесения сведений в Государственный каталог географических названий (ГКГН).

За первое полугодие 2025 г. каталог пополнился на семь вновь выявленных наименований географических объектов: в него были внесены существующие, но не учтенные ранее наименования железнодорожных станций Безенчук, Жигулевское море, разъезда Канал, а также природных объектов региона — озера Лабаз, Брательники, урочище Сухонький.