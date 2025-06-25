Прошло обучение будущих наставников участников второго потока "Школы героев"

В среду, 25 июня, в правительстве Самарской области прошел обучающий семинар по наставничеству в рамках второго потока региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев". Слушателями стали наставники программы — вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.

"Школа героев" — это региональный проект, который по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева начал реализоваться в октябре прошлого года. Он стал продолжением президентской программы "Время героев".

Особенностью регионального этапа стала система наставничества: помощь в обучении и работе над социально важными проектами участникам оказывают руководители органов власти и депутаты, а участники "Школы героев" становятся кураторами своих наставников, чтобы с учетом собственного опыта помогать в работе муниципалитетов и органов власти.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов отметил важность работы в связке куратор-наставник. В регионе уже есть положительные примеры, когда идеи участников первого потока воплощаются в жизнь при поддержке органов власти.

"Кто-то из вас уже был наставником у участников первого потока, для кого-то это будет первый опыт, — обратился к участникам совещания Александр Фетисов. — Важно выстроить работу, учитывая тот жизненный опыт, который участники получили во время боевых действий. Они выполняли сложнейшие задачи и показали себя достойно".

Своим опытом участия в федеральной программе "Время героев" и мнением о роли наставника в процессе обучения поделился генеральный директор АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "САМАРА" Константин Яшин.

Подробнее о том, как работает система наставничества обучающихся на региональной программе профессиональной переподготовки "Школа героев" рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Напомним, очное обучение на втором потоке пройдут 45 человек, для каждого из них будет определен наставник.