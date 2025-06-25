Прошло обучение будущих наставников участников второго потока "Школы героев"

В среду, 25 июня, в правительстве Самарской области прошел обучающий семинар по наставничеству в рамках второго потока региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев". Слушателями стали наставники программы — вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
"Школа героев" — это региональный проект, который по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева начал реализоваться в октябре прошлого года. Он стал продолжением президентской программы "Время героев".
Особенностью регионального этапа стала система наставничества: помощь в обучении и работе над социально важными проектами участникам оказывают руководители органов власти и депутаты, а участники "Школы героев" становятся кураторами своих наставников, чтобы с учетом собственного опыта помогать в работе муниципалитетов и органов власти.
Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов отметил важность работы в связке куратор-наставник. В регионе уже есть положительные примеры, когда идеи участников первого потока воплощаются в жизнь при поддержке органов власти.
"Кто-то из вас уже был наставником у участников первого потока, для кого-то это будет первый опыт, — обратился к участникам совещания Александр Фетисов. — Важно выстроить работу, учитывая тот жизненный опыт, который участники получили во время боевых действий. Они выполняли сложнейшие задачи и показали себя достойно".
Своим опытом участия в федеральной программе "Время героев" и мнением о роли наставника в процессе обучения поделился генеральный директор АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "САМАРА" Константин Яшин.
Подробнее о том, как работает система наставничества обучающихся на региональной программе профессиональной переподготовки "Школа героев" рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Напомним, очное обучение на втором потоке пройдут 45 человек, для каждого из них будет определен наставник.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.