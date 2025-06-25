В нацпарке "Самарская Лука" установили 11 новых информационных стендов

Волонтеры проекта "Путь Реки", не первый год занятые строительством пешей круговой маркированной тропы по Самарской Луке длиной 330 км, установили новые информационные стенды на одном из отрезков. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка в телеграм-канале.
"Год за годом, сезон за сезоном волонтеры проекта прокладывают "кругосветную" пешеходную тропу по Самарской Луке. С начала теплого сезона команда уже успела промаркировать маршрут и установить столбики от села Ширяево до горы Плешки — более 150 км, а также нанести его на карту. А несколько дней назад случилось еще одно важное событие: на тропе появились информационные стенды", — рассказали представители национального парка.
На информационные стенды нанесена подробная карта, маршруты и подсказки в селах, а также вспомогательные таблички на пристанях — в местах прибытия транспорта.
Всего было установлено 11 больших стендов на отрезке от Рождествено до Гавриловой Поляны.
Как заявили в "Самарской Луке", работы продолжаются: с 26 по 29 июня пройдет строительный лагерь в Яблоневом овраге.
"Мы не хотим повторения судьбы Молодецкого кургана и разрушения покрова, но хотим, чтобы спуск был комфортным для туристов с разной подготовкой. Мы рассмотрели не меньше трех вариантов спуска и в итоге остановились на пологой дороге через овраг по следам старой воздушно-канатной дороги", — рассказывают организаторы лагеря.
Присоединиться к проекту "Путь реки" и стать волонтером можно в сообществах и на сайте.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
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