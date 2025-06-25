В нацпарке "Самарская Лука" установили 11 новых информационных стендов

Волонтеры проекта "Путь Реки", не первый год занятые строительством пешей круговой маркированной тропы по Самарской Луке длиной 330 км, установили новые информационные стенды на одном из отрезков. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка в телеграм-канале.

"Год за годом, сезон за сезоном волонтеры проекта прокладывают "кругосветную" пешеходную тропу по Самарской Луке. С начала теплого сезона команда уже успела промаркировать маршрут и установить столбики от села Ширяево до горы Плешки — более 150 км, а также нанести его на карту. А несколько дней назад случилось еще одно важное событие: на тропе появились информационные стенды", — рассказали представители национального парка.

На информационные стенды нанесена подробная карта, маршруты и подсказки в селах, а также вспомогательные таблички на пристанях — в местах прибытия транспорта.

Всего было установлено 11 больших стендов на отрезке от Рождествено до Гавриловой Поляны.

Как заявили в "Самарской Луке", работы продолжаются: с 26 по 29 июня пройдет строительный лагерь в Яблоневом овраге.

"Мы не хотим повторения судьбы Молодецкого кургана и разрушения покрова, но хотим, чтобы спуск был комфортным для туристов с разной подготовкой. Мы рассмотрели не меньше трех вариантов спуска и в итоге остановились на пологой дороге через овраг по следам старой воздушно-канатной дороги", — рассказывают организаторы лагеря.

Присоединиться к проекту "Путь реки" и стать волонтером можно в сообществах и на сайте.