Выпускники самарского вуза ФСИН встретились с президентом России в Кремле

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"Нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию Вооруженных Сил, повышению эффективности всех структур, отвечающих за безопасность страны. Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу. Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким", — поздравил выпускников Владимир Путин.
Самарскую область на этом торжественном приеме представляли выпускники Самарского юридического института ФСИН России лейтенанты внутренней службы Эльдар Саинов и Ольга Ермакова. Оба они не только являются отличниками, заканчивающими вуз с золотой медалью, но также активно проявили себя в науке, спорте, творчестве и волонтерской деятельности.
В этом году среди выпускников СЮИ много парней и девушек, заканчивающих вуз с отличием, но после долгого отбора кандидатур на поездку в Кремль выбор пал на Эльдара и Ольгу. На прием в числе других выпускников ведомственных вузов они пришли вместе с директором ФСИН России Аркадием Гостевым.
"Конечно, для нас это большая честь. И сделали для этого многое — учились на отлично, несмотря на трудности. Хоть и времени свободного, в отличие от гражданских студентов — ведь, мы же еще и служим, было очень мало, занимались общественной деятельностью, выступали на самых разных конкурсах и соревнованиях. И не просто так, а побеждали и занимали призовые места. Но мы, конечно, понимаем, что без усилий наших командиров и преподавателей ничего бы этого не было — ни поездки в Кремль, ни "красного" диплома и медали "За отличие в учебе". Так что, мы перед президентом и главнокомандующим в первую очередь представляли наш родной Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область", — считает Эльдар Саинов.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...