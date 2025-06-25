В Самаре прошла первая конференция метрологического образовательного кластера

Эффективность отраслевых профориентационных проектов невозможно оценить, не приступив к их реализации. В этом еще раз убедились участники конференции Метрологического образовательного кластера Росстандарта, которая прошла 24 июня в Самарском университете при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области с участием представителей 20 предприятий, а также школ, учреждений СПО и вузов, задействованных в этом проекте.
Подготовка инженера-метролога, как и любого другого инженера, сопряжена с целым рядом сложностей. Но если решать вопросы комплексно, слушать и слышать друг друга, то и эту проблему можно будет сообща решить. По итогам первого года работы кластера в регионе уже наработан определенный практический опыт, отработаны две рабочих модели взаимодействия школ и индустриальных партнеров и проект готов к масштабированию.В кластере уже работают 4 вуза и 2 школы, но это только начало. В университете говорили о том, что готовы подключиться учреждения СПО и дополнительного образования, тем более что со стороны минпромторга есть гарантия поддержки и содействия профориентационных проектов.
Врио заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин отметил, что сегодня как никогда важна кооперация образования и промышленности.
"Метрологический кластер Росстандарта — отличный пример такой кооперации. Мы видим, как школьники уже сейчас вовлекаются в профессию, понимают, что это востребовано и интересно. Правительство Самарской области всецело поддерживает этот проект. Очень важно, что это не просто точечная инициатива, а часть комплексной стратегии в рамках масштабного национального проекта "Кадры", который даст серьезный импульс развитию инженерного образования в регионе. Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить предприятия области высококвалифицированными специалистами, готовыми к решению самых амбициозных задач".
В ходе конференции участники обменялись опытом и лучшими практиками, обсудили текущие результаты и выработали план дальнейших действий по развитию Метрологического образовательного кластера. Поддержка Росстандарта и ВНИИМ имени Менделеева, а также изучение опыта реализации аналогичных проектов в других регионах, являются важными факторами для успешного развития кластера в Самарской области.
В ближайшее время ФБУ "Самарский ЦСМ" планирует сформировать дорожную карту проекта в регионе, расширить список участников и при помощи коллег из Федеральных учебно-методических объединений (ФУМО) решить ряд вопросов с нехваткой бюджетных мест в региональных вузах на метрологических специальностях.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.