Аэропорт Курумоч возобновил работу

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в ночь на среду, 25 июня, в 1:46.

Напомним, ограничения вводили накануне, в 13:00 24 июня, для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. "В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, выполнявших рейсы в Самару", — рассказали в Росавиации.

Кроме того, в регионе в очередной раз была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже, в 21:00, стало известно, что над Самарской областью сбили беспилотник. По словам губернатора Вячеслава Федорищева обошлось без жертв и разрушений.