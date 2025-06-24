В Самаре хотят ускорить трамваи

Вице-губернатор Михаил Смирнов провел рабочие встречи с замминистерства транспорта России Виктором Тимофеевым и замглавы Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко. Он нашим московским коллегам о работе по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, а также о разработанной по поручению губернатора Вячеслава Федорищева стратегии развития транспорта в регионе, в том числе о планах развития трамвайной инфраструктуры.

"Самара — негласная столица трамвая. У нас самое большое количество трамваев среди городов-миллионников — более 400 единиц и вторая в России протяженность трамвайных путей после Нижнего Новгорода — 71 км (в двух направлениях)", — отметил вице-губернатор.

При этом в Самаре также самый старый среди городов-миллионников парк трамваев (средний возраст — 35 лет) и низкая скорость движения — 12 км в час. С 2019 г. пассажиропоток трамваев упал на 37%, на отдельных участках из-за износа рельсов (94%) скорость движения падает до 5 км в час. А средний интервал ожидания трамвая достиг уже 15 и более минут.

В целях на ближайшие годы:

— увеличить пассажиропоток со 108 тыс. пассажиров в сутки до 200 тыс. в ближайшие шесть лет;

— повысить среднюю скорость движения не менее чем на 50%.

"Для этого разработан план ремонта трамвайных путей, который учитывает реалии движения — в год их можно ремонтировать не более 10 км. Его первый этап предложено реализовать в 2026 г. в пиковых точках нагрузки — улицы Ташкентская и Галактионовская. Параллельно предлагается обособить трамвайные пути, чтобы людям не было нужды ожидать трамвай буквально на проезжей части — надо довести этот показатель с нынешних 64% до 90%. В том числе для этого предлагается создать новые остановки островного или венского типа — всего более 150 единиц. Все предложения основаны на опыте крупневших мегаполисов", — рассказал Михаил Смирнов в своем Телеграм-канале.