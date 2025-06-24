В Самаре хотят ускорить трамваи

Вице-губернатор Михаил Смирнов провел рабочие встречи с замминистерства транспорта России Виктором Тимофеевым и замглавы Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко. Он нашим московским коллегам о работе по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, а также о разработанной по поручению губернатора Вячеслава Федорищева стратегии развития транспорта в регионе, в том числе о планах развития трамвайной инфраструктуры.
"Самара — негласная столица трамвая. У нас самое большое количество трамваев среди городов-миллионников — более 400 единиц и вторая в России протяженность трамвайных путей после Нижнего Новгорода — 71 км (в двух направлениях)", — отметил вице-губернатор.
При этом в Самаре также самый старый среди городов-миллионников парк трамваев (средний возраст — 35 лет) и низкая скорость движения — 12 км в час. С 2019 г. пассажиропоток трамваев упал на 37%, на отдельных участках из-за износа рельсов (94%) скорость движения падает до 5 км в час. А средний интервал ожидания трамвая достиг уже 15 и более минут.
В целях на ближайшие годы:
— увеличить пассажиропоток со 108 тыс. пассажиров в сутки до 200 тыс. в ближайшие шесть лет;
— повысить среднюю скорость движения не менее чем на 50%.
"Для этого разработан план ремонта трамвайных путей, который учитывает реалии движения — в год их можно ремонтировать не более 10 км. Его первый этап предложено реализовать в 2026 г. в пиковых точках нагрузки — улицы Ташкентская и Галактионовская. Параллельно предлагается обособить трамвайные пути, чтобы людям не было нужды ожидать трамвай буквально на проезжей части — надо довести этот показатель с нынешних 64% до 90%. В том числе для этого предлагается создать новые остановки островного или венского типа — всего более 150 единиц. Все предложения основаны на опыте крупневших мегаполисов", — рассказал Михаил Смирнов в своем Телеграм-канале.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...