Самарская область присоединилась к федеральному проекту создания Аллей памяти журналистов

Второй год подряд в поддержку международного проекта "Сад памяти" реализуется проект создания Аллеи Доблести и Славы журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Его цель — привлечь внимание к людям, чей вклад в дело добра, справедливости и Победы трудно переоценить.

Регионы России присоединяются к проекту и высаживают живые памятники в честь журналистов. К акции присоединилась Самарская область. В селе Кошки Кошкинского района Самарской области воспитанники детского сада вместе с родителями и лесниками высадили 50 саженцев сосны, заложив аллею памяти.

Центральное мероприятие акции этого года пройдет в столице, в парке имени Артема Боровика. Организаторы мероприятия призывают сделать акцию всенародной, подключив к ней все регионы страны, а также новые территории.

"Высаживая хвойные деревья в России и вспоминая героев страны, мы станем гораздо ближе и привлечем внимание к людям очень нужной и важной профессии", — комментируют инициативу в Оргкомитете проекта.

Первые 33 кедра аллеи журналистов были высажены в мае прошлого года. Тогда же в парке имени Артёма Боровика был заложен мемориальный камень в память о журналистах, погибших при исполнении служебного долга в военных конфликтах. В этом году проект получит достойное продолжение.

Инициатором акции "Аллея Доблести и Славы журналистов", организуемой в рамках международного проекта "Сад памяти", выступает Союз журналистов России и Оргкомитет Всенародного патриотического проекта "Кедры Великой Победы". В 2025 году к реализации проекта подключился Сенаторский Клуб Совета Федерации, Координационный штаб по работе с благотворительными фондами и общественными волонтерскими организациями в лице Благотворительного Фонда "Добрые люди".

Мероприятие состоится 17 мая в парке имени Артема Боровика. Традиционно его откроет торжественный митинг, на котором вспомнят военкоров, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также сложивших головы в Афганистане, Чечне и специальной военной операции.

"Никаких ограничений для поддержки проекта не существует, присоединиться к нему можно в любое время до 17 мая, высадив единичные хвойные деревья или сформировав настоящую аллею памяти в любом регионе страны", — отмечают организаторы.

Информация обо всех журналистах, кто отдал свою жизнь в ходе выполнения профессионального долга, размещена в галереепамяти.сжр.рф.