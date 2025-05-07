Самарская область присоединилась к федеральному проекту создания Аллей памяти журналистов

Второй год подряд в поддержку международного проекта "Сад памяти" реализуется проект создания Аллеи Доблести и Славы журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Его цель — привлечь внимание к людям, чей вклад в дело добра, справедливости и Победы трудно переоценить.
Регионы России присоединяются к проекту и высаживают живые памятники в честь журналистов. К акции присоединилась Самарская область. В селе Кошки Кошкинского района Самарской области воспитанники детского сада вместе с родителями и лесниками высадили 50 саженцев сосны, заложив аллею памяти.
Центральное мероприятие акции этого года пройдет в столице, в парке имени Артема Боровика. Организаторы мероприятия призывают сделать акцию всенародной, подключив к ней все регионы страны, а также новые территории.
"Высаживая хвойные деревья в России и вспоминая героев страны, мы станем гораздо ближе и привлечем внимание к людям очень нужной и важной профессии", — комментируют инициативу в Оргкомитете проекта.
Первые 33 кедра аллеи журналистов были высажены в мае прошлого года. Тогда же в парке имени Артёма Боровика был заложен мемориальный камень в память о журналистах, погибших при исполнении служебного долга в военных конфликтах. В этом году проект получит достойное продолжение.
Инициатором акции "Аллея Доблести и Славы журналистов", организуемой в рамках международного проекта "Сад памяти", выступает Союз журналистов России и Оргкомитет Всенародного патриотического проекта "Кедры Великой Победы". В 2025 году к реализации проекта подключился Сенаторский Клуб Совета Федерации, Координационный штаб по работе с благотворительными фондами и общественными волонтерскими организациями в лице Благотворительного Фонда "Добрые люди".
Мероприятие состоится 17 мая в парке имени Артема Боровика. Традиционно его откроет торжественный митинг, на котором вспомнят военкоров, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также сложивших головы в Афганистане, Чечне и специальной военной операции.
"Никаких ограничений для поддержки проекта не существует, присоединиться к нему можно в любое время до 17 мая, высадив единичные хвойные деревья или сформировав настоящую аллею памяти в любом регионе страны", — отмечают организаторы.
Информация обо всех журналистах, кто отдал свою жизнь в ходе выполнения профессионального долга, размещена в галереепамяти.сжр.рф.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???