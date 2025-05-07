В ПГУТИ в честь Дня радио отметили лучших связистов региона

7 мая 2025 г. в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню радио. Праздник собрал в стенах профильного вуза работников и ветеранов отрасли связи, преподавателей и студентов.

Перед началом торжества на территории сквера вуза прошло возложение цветов к объекту памяти, посвященной воинам связистам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Открыл праздник первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. Он отметил важность роли связистов во все годы и особенно в последнее время, когда наблюдается активное развитие цифровых технологий: "Сегодня невозможно представить ни одну сферу жизни без радио, без цифровых технологий, без передачи информации на расстоянии. Эта сфера динамично развивается. То, что еще вчера казалось новым и необычным, - сегодня уже повседневная реальность. И сегодня все жители Самарской области могут сказать спасибо тем, кто трудится в этой очень важной отрасли. Цифровыми технологиями активно пользуются люди разных поколений. Можно сказать, что связисты работают для людей, это самая клиентоориентированная отрасль".

Отдельные слова признательности были сказаны ветеранам отрасли и всем тем, кто внес свой неоценимый вклад в Победу, 80-летие которой вся страна будет отмечать 9 мая, а также тем, кто сегодня приближает нашу Победу в зоне специальной военной операции.

Затем председатель правительства вручил региональные государственные награды. Так, почетное звание "Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области" присвоено профессору кафедры сетей и систем связи ПГУТИ Николаю Васину. Почетным знаком губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени отмечены сотрудники подведомственных учреждений министерства цифрового развития и связи - заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Александр Бояков, заместитель директора ГБУ СО "Безопасный регион" Алексей Иванов и специалист по охране труда ГБУ СО "Региональный центр телекоммуникаций" Алексей Мельситов. Кроме того, работникам отрасли связи были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.

О роли связистов в годы войны и на СВО также рассказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников: "Хотелось бы отметить важную роль связистов в борьбе за Победу в Великой отечественной войне. Это они обеспечивали связь в армии, на передовой. Без связистов мы не услышали бы голоса Левитана с вестью о том, что СССР разгромил фашистскую Германию. И сейчас воины-связисты несут свой долг и обеспечивают связь между войсками, борются с техникой противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обеспечивают радиоразведку. Также специалисты информационных технологий сейчас работают в неизведанном раннее направлении, в котором ведут борьбу в киберпространстве, отвечая новым вызовам".

Отметим, что в настоящее время 99,9% населения Самарской области обеспечены голосовой связью и возможностью доступа к сети Интернет. Такой результат достигнут в том числе благодаря реализации в регионе проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0", в рамках которого в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек устанавливаются базовые станции подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающие покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G. В настоящее время в рамках проекта жители 131 населенного пункта региона обеспечены доступом к качественной мобильной связи и сети Интернет. Всего до 2030 г. планируется обеспечить связью еще около 50 малых населенных пунктов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.