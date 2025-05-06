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Общество

Более 900 инициатив представили жители Самарской области на форум "Сильные идеи для нового времени"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект психологической помощи бойцам "Сердце воина" стал частью форума "Сильные идеи для нового времени". Сейчас от Самарской области подано более 900 заявок. Регион входит в ТОП-5 по количеству поданных идей. Прием заявок на форум продолжается на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая.

"Сильные идеи для нового времени" — ежегодный форум по выявлению и поддержке общественно значимых инициатив, направленных на укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку главы государства. Его организаторы — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Особое внимание в этом году уделяется проектам участников СВО и членов их семей. "Каждый боец — это не просто солдат, но человек, переживающий тяжелые испытания. Наша цель — сохранить не только физическое, но и ментальное здоровье защитников отечества", — рассказали организаторы самарского проекта "Сердце воина".

Самарский центр "Сердце воина" начал работу первым в регионе в конце 2024 года. Он стал частью масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов спецоперации.

В этом году идеи на форум принимаются по пяти направлениям. Так, в рамках Национальной технологической инициативы военные могут подать свои идеи на треки: применение готовых гражданских технологий для нужд армии, каким знаниям и навыкам, востребованным на СВО могут обучить гражданские специалисты, как быстрее и проще внедрять гражданские технологии в вооруженные силы, идеи по новым использованиям дронов, энергообеспечению фронтовой территории. Например, есть решения о печати корпуса дрона из высокоэнергетических материалов, совмещающих конструкционную и боевую функции. 

Подать свою значимую для всей страны идею легко. На крауд-платформе необходимо выбрать направление и заполнить заявку. В ней описать проблемную ситуацию, саму идею и возможные социально-экономические эффекты, которые принесет реализация идеи.

Финал форума "Сильные идеи для нового времени", на котором лучшие идеи будут представлены руководству страны, состоится летом этого года в Москве.

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Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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