16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области зажглись новые огни Победы Мемориал памяти преподавателей и студентов открыли в СГЭУ "Знание" приглашает присоединиться к новому сезону Чемпионата по интеллектуальным играм Знание.Игра На севере Самарской области ожидаются заморозки Новокуйбышевск на неделю останется без горячей воды

Общество

Мемориал памяти преподавателей и студентов открыли в СГЭУ

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 6 мая, в преддверии Дня Победы в Самарском государственном экономическом университете состоялось торжественное открытие мемориала памяти преподавателей и студентов Куйбышевского планового института, погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Мемориал памяти торжественно открыли вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко и исполняющая обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Студенты, преподаватели и сотрудники института написали десятки заявлений с просьбой отправить их на фронт уже на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года. В первые месяцы на войну прямо из стен вуза ушли 88 человек, 46 из них погибли. Сегодня сведения о каждом герое бережно хранятся в архивах университета.

Антон Емельяненко от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева поздравил сотрудников, студентов, преподавателей СГЭУ и гостей церемонии с предстоящим Днем Победы.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память студентов, преподавателей Куйбышевского планового института, которые в годы Великой Отечественной войны ушли защищать нашу Родину. Война коснулась каждой семьи, каждого города. Сегодня хотелось бы всем пожелать мирного неба и сказать: вечная память нашим героям", - обратился к участникам церемонии Антон Емельяненко.

В ходе церемонии Елена Кадрашина подчеркнула, что университет, как и вся страна, заплатил свою цену за победу. "Мы не вправе забывать, не вправе обесценивать и не вправе проходить мимо. Этот мемориал - наш общий дом, он - напоминание всем поколениям о том, что свобода, мир и право учиться оплачены невероятной ценой. Дорогие студенты, пусть этот памятник станет для вас не просто знаком скорби, но и источником вдохновения: живите достойно, учитесь, созидайте, берегите друга", - отметила руководитель вуза.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны специальной военной операции. Они отметили, что сегодняшние герои завершают дело, начатое их дедами и прадедами.

"Люди, которым сегодня открыли памятник, ушли на фронт в первые дни войны, чтобы у нас было мирное небо над головой, и разгромили врага. А скоро будет еще одна победа, и она будет за нами", - обратился к присутствующим ветеран СВО Матвей Мартемьянов. 

С благодарностью и гордостью звание наследников Великой Победы носит сегодняшняя молодежь, считает председатель студенческого совета вуза Анастасия Четвертушкина. "Мы передадим память об их подвиге следующим поколениям и сохраним традиции", - отметила она.

Участники церемонии также высадили деревья в аллею - Аллею Героев на территории СГЭУ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Фото на сайте

"Паровоз Победы" проехал по Куйбышевской железной дороге

"Паровоз Победы" проехал по Куйбышевской железной дороге

В Самарском университете открылась конференция "Человек в информационном обществе"

В Самарском университете открылась конференция "Человек в информационном обществе"

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Люди с большим сердцем: как волонтеры меняют жизнь в Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1