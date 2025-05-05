Участники первого потока "Школы героев" защищают свои проекты

Сегодня ветераны специальной военной операции — участники первого потока региональной программы "Школа героев", представляли свои проекты аттестационной комиссии. Защита проектов продлится три дня.
Региональный проект "Школа героев" был запущен в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской программы "Время героев".
Первый поток обучения стартовал в прошлом году. Его участниками стали 45 ветеранов СВО, желающих получить специализацию в сфере государственного управления и менеджмента. Занятия вели преподаватели ведущих вузов Самарской области. Участники осваивали современные технологии управления, основы экономики и юриспруденции, навыки антикризисного менеджмента, азы проектной деятельности. Каждый выбрал себе тему для проекта, который разрабатывал совместно с наставником из числа руководителей органов власти и депутатов.
"Сегодня у нас первый день защиты проектов, участники выбрали темы, которые важны в гражданской жизни и будут учитываться в работе органов исполнительной власти. Проекты связаны и с возвращением к мирной жизни участников СВО, и с развитием Самарской области в целом, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Региональный проект "Школа героев" был реализован в шести субъектах Российской Федерации. Опыт Самарской области был высоко оценен, и сейчас, когда программа распространяется на другие регионы, часть элементов нашей программы будет внедряться в работу на всей территории страны".
На защите представлены проекты по патриотическому воспитанию, психологическому сопровождению в школах, созданию инфраструктуры для сортировки и переработки мусора, развитию транспортной сети и другие.
Участник "Школы героев", советник министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Елхимов с помощью программы освежил уже имеющиеся знания, так как ранее он работал в администрации одного из муниципалитетов, а также разработал проект автобусного экспресс-маршрута от самарского железнодорожного вокзала до аэропорта "Курумоч".
"Когда-то существовал маршрут, который помогал жителям Самары и области добраться до аэропорта, — рассказал Сергей Елхимов. — Я привел его к современным реалиям, просчитал с учетом существующей на данный момент инфраструктуры. Новый маршрут предлагается проложить через несколько крупных транспортных узлов: центральный автовокзал, площадь Ильюшина и пункт остановки пригородных автобусов "Летаут".
Наставник ветерана, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов отметил, что у участников СВО свой взгляд на решение того или иного вопроса.
"Я увидел, насколько Сергей Иванович заинтересован, — подчеркнул Сергей Карпов. — Прорабатывая свои направления, он лично проезжал по маршруту, общался с перевозчиками, властями, представителями аэропорта. В итоге мы получили проект, который сделан "от земли": для пассажира, для комфорта потребителя услуги. Это социально значимая история, и мы приложим усилия, чтобы обеспечить финансирование и провести конкурсный отбор по выбору перевозчика, который обеспечит работу нового маршрута".
Уже сейчас 12 участников первого потока программы трудоустроены в органы власти и организации Самарской области. Помимо обучения в "Школе героев" участники СВО могут также пройти различные варианты переобучения с помощью службы занятости. Подробнее об этом можно узнать по телефону контакт-центра — 8 800 302 15 44.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???