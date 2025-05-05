В Тольятти недострой на ул. Свердлова планируют реконструировать под общежитие для студентов

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия планирует реконструировать аварийный недострой в Тольятти под общежитие для студентов и преподавателей. Вопрос в понедельник, 5 мая, обсуждался в министерстве градостроительной политики Самарской области.

Предполагается, что реализация проекта решит вопрос с жильём для иногородних учащихся и улучшит условия для научно-педагогического состава.

Как сообщается в Телеграм-канале министерства градостроительной политики, оно выдало администрации Тольятти рекомендации по дальнейшим действиям, в части изменения вида разрешенного использования земельного участка для обеспечения возможности реализации проекта.

Судя по изображениям, которыми сопровождается пост, речь идет о здании по ул. Свердлова, 31А. Здесь около стадиона "Спутник" находится недостроенное здание лечебно-оздоровительного комплекса механосборочного производства АвтоВАЗа.