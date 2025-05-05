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Общество

В Тольятти увековечили память военнослужащего Росгвардии

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова. Мемориальную доску, посвященную спецназовцу, установили на территории Академии футбола имени Юрия Коноплева, воспитанником которой он являлся.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

Максим Пустозвонов был уроженцем пос. Волжский Самарской области. С детства увлекался футболом. После окончания тольяттинской академии проходил сначала срочную службу Росгвардии, затем подписал контракт о прохождении военной службы в спецназе.

Его подразделение с первых дней принимало участие в специальной военной операции. 27 февраля 2022 г. разведчик-радиотелеграфист Максим Пустозвонов героически погиб в бою. Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Пустозвонов посмертно награжден орденом Мужества.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Управления Росгвардии по Самарской области, ветераны войск правопорядка, юные спортсмены, их педагоги и многие другие. "Все мы, собравшиеся здесь сегодня, гордимся подвигом Максима Пустозвонова, который до конца выполнил свой воинский долг. Уверен, что ребята, которые сегодня воспитываются в этом учебно-тренировочном центре, будут достойны памяти своего героического предшественника" — сказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Василий Суржок.

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