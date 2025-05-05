В Тольятти увековечили память военнослужащего Росгвардии

В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова. Мемориальную доску, посвященную спецназовцу, установили на территории Академии футбола имени Юрия Коноплева, воспитанником которой он являлся.
Максим Пустозвонов был уроженцем пос. Волжский Самарской области. С детства увлекался футболом. После окончания тольяттинской академии проходил сначала срочную службу Росгвардии, затем подписал контракт о прохождении военной службы в спецназе.
Его подразделение с первых дней принимало участие в специальной военной операции. 27 февраля 2022 г. разведчик-радиотелеграфист Максим Пустозвонов героически погиб в бою. Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Пустозвонов посмертно награжден орденом Мужества.
В торжественном мероприятии приняли участие представители Управления Росгвардии по Самарской области, ветераны войск правопорядка, юные спортсмены, их педагоги и многие другие. "Все мы, собравшиеся здесь сегодня, гордимся подвигом Максима Пустозвонова, который до конца выполнил свой воинский долг. Уверен, что ребята, которые сегодня воспитываются в этом учебно-тренировочном центре, будут достойны памяти своего героического предшественника" — сказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Василий Суржок.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???