В Тольятти увековечили память военнослужащего Росгвардии

В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова. Мемориальную доску, посвященную спецназовцу, установили на территории Академии футбола имени Юрия Коноплева, воспитанником которой он являлся.

Максим Пустозвонов был уроженцем пос. Волжский Самарской области. С детства увлекался футболом. После окончания тольяттинской академии проходил сначала срочную службу Росгвардии, затем подписал контракт о прохождении военной службы в спецназе.

Его подразделение с первых дней принимало участие в специальной военной операции. 27 февраля 2022 г. разведчик-радиотелеграфист Максим Пустозвонов героически погиб в бою. Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Пустозвонов посмертно награжден орденом Мужества.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Управления Росгвардии по Самарской области, ветераны войск правопорядка, юные спортсмены, их педагоги и многие другие. "Все мы, собравшиеся здесь сегодня, гордимся подвигом Максима Пустозвонова, который до конца выполнил свой воинский долг. Уверен, что ребята, которые сегодня воспитываются в этом учебно-тренировочном центре, будут достойны памяти своего героического предшественника" — сказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Василий Суржок.