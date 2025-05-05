Программа на День Победы в Самаре

Самара станет центром проведения торжественных событий и памятных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей страны: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие другие учреждения. Небольшой до войны город с населением в 390 000 человек принял огромное количество эвакуированных: в сентябре 1941 года в нем проживало уже около 700 000 человек.

Кроме того, в Куйбышевскую область было эвакуировано около 1500 организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. Трудовой героизм горожан позволил увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 году по сравнению с 1940 годом в 11 раз. Немало для Великой Победы сделали и речники: только в навигацию 1942 года речники Средневолжского речного пароходства доставили Сталинградскому фронту 340 транспортных средств с грузами.

За вклад жителей Куйбышевской области решением президента России Владимира Путина в июле 2020 года Самаре был присвоен статус "Город трудовой доблести". Такое же почетное звание решением Главы государства было присвоено и Сызрани. В рамках празднования 80-летия Победы "оживут" страницы истории нашего региона и всей страны.

6 мая по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и при поддержке ПАО "Газпром" в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" состоится зажжение Вечных огней на мемориалах региона. Частица пламени будет доставлена с Вечного огня у Горельефа "Скорбящей Матери — Родине" на пл. Славы в г. Самаре.

Одно из мероприятий состоится в п. г. т. Алексеевка г. о. Кинель, где возвышается величественный монумент, посвященный семье Володичкиных. В год 80-летия Победы Вечные огни будут постоянно гореть в с. Августовка Большечерниговского района, в Парке Победы с. Марьевка Пестравского района, у Мемориального комплекса в Челно-Вершинском районе. Появятся и новые символы памяти о трагических и героических страницах истории нашей страны. Жители Отрадного, Рощинского, Серноводска и Большеглушицкого района смогут отдать дань уважения героическому подвигу своих земляков у Вечных огней, которые появились в этом году в преддверии 9 мая.

7 мая на Площади Славы в региональной столице откроется фотовыставка "Китель Победы", организованная Комитетом семей воинов Отечества Самарской области. На снимках изображены потомки Ветеранов Великой Отечественной войны с портретами и историями своих героев. В их числе — семьи участников специальной военной операции, которые очень ждут возвращения своих защитников мира домой с Победой. Всего будет представлено 27 портретов.

7 мая небо над Самарой пронзят "Лучи Победы". Яркая патриотическая акция пройдет на площади Авиаконструктора Ильюшина — у монумента "Самолет-штурмовик Ил-2". Это один из главных символов трудового подвига жителей областной столицы, а в прошлом — Куйбышева, в годы Великой Отечественной войны. Накануне 80-летия Победы, 7 мая 2025 года, исполняется 50 лет с момента открытия монумента.

Напомним, первые советские бронированные штурмовики собрали в Воронеже на авиазаводе № 18: опытный образец Ил-2, разработанный под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина, прошел испытания в октябре 1939 года.

Строительство авиационных предприятий в окрестностях Куйбышева началось осенью 1940 года. С началом эвакуации авиазаводов из Воронежа и Москвы в 1941 году оборудование, прибывавшее в Куйбышев, размещалось в частично завершенных производственных зданиях. Это позволило быстро развернуть производство Ил-2 на новом месте. Всего в Куйбышеве в годы войны было выпущено 32 тысячи грозных штурмовиков.

9 мая в 10.00 начнется военный Парад на площади имени В. В. Куйбышева. В этом году торжественным маршем пройдет около 30 парадных расчетов, будет задействовано более 40 единиц военной техники, которая сегодня стоит на вооружении российской армии. Торжественное прохождение откроет легендарный танк Т-34.

Парад продолжит историческая техника с вооружением времен Великой Отечественной войны. Многие из этих машин до сих пор имеют повреждения от пуль и снарядов, полученные в ходе боев. Техникой будут управлять энтузиасты военно-патриотических клубов Самарской области, которые своими руками по деталям восстанавливали раритеты.

Впервые за последние годы и только в Самаре состоится шествие "Бессмертного полка" в очном формате. С портретами героев своих семей и гордостью за Родину по улицам города пройдут все желающие жители и гости региона. Шествие пройдет по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского. Формирование колонны будет осуществляться с 8.00 по ул. Молодогвардейской — от пер. Высоцкого до ул. Венцека.

9 мая в 17:00 на площади Куйбышева в Самаре начнется праздничный концерт. В этот вечер прозвучат всем знакомые песни военных лет. Организаторы с особым уважением и трепетом подошли к оформлению сцены, которая воплощает мощь и величие подвига советского народа. "Память. Гордость. Победа" — это не просто название сценического комплекса, а девиз поколений, воплощенный в "камне", "свете" и "стали".

Оформители сознательно избегали помпезности и кричащих красок — они неуместны, когда в наших сердцах живет и боль утрат, и гордость за тех, кто сражался тогда и кто защищает Родину сейчас. Истинный патриотизм — не в ярких декорациях, а в сохранении правды, в единстве с теми, кто тогда отстоял страну, и кто сегодня продолжает ее защищать.

Сдержанность и глубина, простота и мощь. Каждый элемент оформления — это не украшение или декорация, а напоминание: война — это не парадные краски, а мужество, жертва и вечная память. Дизайн сцены вдохновлен историческим штурмом Рейхстага. На декоративных элементах — надписи советских солдат, оставленные на стенах поверженного исторического здания германского парламента: "Волга — Берлин!", "За кровь земляков…" и другие.

И даже наличие в некоторых из них орфографических ошибок делает их еще более подлинными, человечными, бесценными. Писали в огне боя — под свист пуль, в дыму и пыли, торопясь запечатлеть триумф. Писали в эйфории — после долгих лет крови, потерь и невероятного напряжения. Это почерк многонациональной армии-освободительницы. Писали так, как чувствовали — без правил, без оглядки. "Пашли дальше!" — это не ошибка, а живая речь солдат, дошедших до логова врага.

Эти слова — "протоколы солдатской славы", запечатлевшие дух триумфа. Каждая надпись на стенах Рейхстага — крик души победителей, вырвавшийся сквозь грохот войны. Именно поэтому, сохраняя историческую правду, за которую Россия сегодня ведет борьбу, оформители не посмели исправлять ошибки в надписях. Потому что каждая буква, каждый штрих — последний след тех, кто дошел, кто выстоял, кто победил. И наш долг — передать историю без искажений, с тем же достоинством, с каким ее писали наши прадеды и деды.

Сцена — не просто площадка для выступлений. Это связь между героями прошлого и настоящего. Знамя Победы и российский триколор связывают эпохи. Тогда, в 1945-м, наши деды сломали хребет фашизму. Сегодня их внуки продолжают правое дело — в борьбе за справедливость, суверенитет и будущее России. Георгиевская лента — символ воинской доблести, опоясывающая конструкцию, подчеркивает: "Победили тогда — победим и сейчас!".

В этом году на площади Куйбышева выступят творческие коллективы Самарской области и звезды российской эстрады — Заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, Народная артистка РФ Лариса Долина, рок-группа "ЧайФ".

Кульминацией концерта станет яркое и масштабное постановочное вокально-хореографическое массовое действие, участие в котором одновременно примут более 400 артистов. В его основе — песня "Что же такое мы", которую исполнял Иосиф Кобзон на стихи Роберта Рождественского.

В этой песне есть такие строки: "Можно убить меня, нас убить невозможно"! Именно они станут основной мыслью, которая "красной нитью" пройдет через всю композицию. Вся постановка — о единстве и людях, которые выстояли и победили в Великой Отечественной войне — на полях сражений и в тылу. Постановка расскажет о том, как уходили на фронт, как бились до последней капли крови советские солдаты, как работали на заводах и в полях дети, женщины и старики, как учили детей под гул взрывающихся снарядов, как лечили раненых, как пели песни со слезами на глазах, как ждали дома, как победили фашизм. Каждый зритель сможет прочувствовать всю палитру эмоций — страха, скорби, горечи, воодушевления, радости и гордости за свою страну, за великий народ.

Финальным аккордом торжественных мероприятий 9 мая станет праздничный фейерверк под песню "День Победы". Он начнется в 22:00. Запуски будут осуществляться с площади Куйбышева и с акватории Волги.

Продолжением празднования 80-летия Победы станет масштабный военно-спортивный фестиваль "Готов к защите Отечества", который состоится в Самаре 10 мая на набережной реки Волга от памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА. Фестиваль посвящен Году Защитника Отчества, который объявлен президентом России Владимиром Путиным.

Фестиваль объединит представителей Российской армии, силовых ведомств, военно-исторических и военно-патриотических клубов, ветеранских и молодежных общественных организаций, движения ЮНАРМИЯ, военных учебных центров, кадетских корпусов и классов, казачьих подразделений, союза радиолюбителей, студенческих и волонтерских сообществ, деятелей спорта, культуры и искусств.

В течение дня будут работать 36 интерактивных патриотических площадок, включая военно-исторические музеи, 3 точки общественного питания полевых кухонь, спортивные площадки сдачи нормативов ГТО, анимационные площадки для детей, художественную мастерскую с мастер-классами "Открытое письмо", пункт отбора в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, основную сцену возле памятника основателю Самары князю Засекину, а также малую сцену у спортивного комплекса ЦСКА ВВС с тематическим концертом к 100-летию Дома офицеров Самарского гарнизона.

Гости события станут участниками многочисленного и зрелищного Фестиваля военных, ведомственных, муниципальных, студенческих и детских духовых оркестров из разных муниципальных районов и городских округов Самарской области с плац-концертами, выступлениями барабанщиков, строевыми прохождениями под военные марши, сводным исполнением всех оркестров песни "День Победы" и "Смуглянка".

Кульминацией Фестиваля станет зрелищное выступление легендарной пилотажной группы "Русь" — при благоприятных погодных условиях. Оно начнется в 16:00. Жители и гости Самары в небе смогут увидеть фигуры высшего пилотажа. Пять самолетов Л-39 на скорости около 750 км/ч покажут в небе множество маневров и фигур: "Бочка", "Петля Нестерова", "Вентилятор", "Вязь", "Фонтан", "Колокол", "Тюльпан" и другие. Изюминка авиашоу — цветовое сопровождение, благодаря которому окрасится небо над областной столицей.

Продолжит Фестиваль военно-патриотический концерт лучших коллективов Самарской области и Российской Федерации. Хедлайнерами станут лауреат международных конкурсов, обладатель звания Чемпион Мира по баяну, основатель стиля "БАЯН МИКС" Дмитрий Храмков и виртуоз-скрипач, исполнительный директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Петр Лундстрем с джазовым оркестром Тольяттинской государственной филармонии.