На площади Славы открылась цифровая фотовыставка "Семья Победы"

На экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы в Самаре представлен фотопроект "Семья Победы", приуроченный к 80-летию Великой Победы. Выставка посвящена семьям участников, ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Проект подготовлен комитетом ЗАГС Самарской области при поддержке правительства Самарской области.
В основе выставки — фотографии, бережно хранившиеся в семейных альбомах и предоставленные жителями со всех уголков нашего региона. За каждым снимком — удивительная судьба, история любви и героический подвиг семьи. На фотографиях военных и послевоенных лет запечатлены значимые моменты жизни и любви семей, которые в годы войны внесли свой неоценимый вклад в защиту Родины, они всеми силами приближали, и сейчас приближают такую необходимую Победу.
В фотовыставке представлены фотографии семьи Матвеевых. Георгий и Анна оба участники Великой Отечественной войны. С начала боевых действий под Москвой Георгий служил политруком, парторгом, комиссаром стрелкового полка, Анна служила в 356-й стрелковой дивизии 440 МСБ на должности начальника зубного кабинета. При всей сложности военной обстановки молодые люди использовали каждый удобный случай, чтобы встретиться, когда война закончилась, пара зарегистрировала свой брак.
Семья Яшиных, Константин Яшин — участник СВО, отец пятерых детей. Наши земляки благодаря невероятной силе духа, силе любви совершали поистине героические подвиги во благо Отечества.
Одноименный проект реализуется комитетом ЗАГС на протяжении многих лет. Фотовыставка подготавливалась к 65-й и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
До 18 мая 2025 года все желающие могут увидеть уникальные фотографии семей Самарской области на медиаэкранах на склоне площади Славы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???