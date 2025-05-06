Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области

В сообществе "Дороги Самарской области" в социальной сети "ВКонтакте" стартовал опрос общественного мнения о ремонте дорог в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Самарской области.

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос: "Как минимизировать неудобства водителей во время дорожного ремонта?". Среди вариантов ответов — проведение работ в ночное время, перестройка режима работы светофорных объектов, полное перекрытие или ремонт дорог по полосам, своевременное информирование о предстоящих работах.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" стартовала в 2025 году. Приоритетными задачами нацпроекта являются приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения, обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта.

Благодаря нацпроекту до конца 2030 года нормативное состояние региональных трасс должно повыситься до 60%, а уровень норматива муниципальных составить 85%. Также президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача повысить норматив опорной сети дорог до 85%.

В 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км — регионального значения, 29,2 км в Самаре и 9,7 км в Тольятти.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог регионального и местного значения предусмотрены работы по строительству и ремонту тротуаров, устройству улично-дорожного освещения. Дороги обеспечат современными средствами безопасности дорожного движения, в том числе светофорными объектами, пешеходным и барьерным ограждением, искусственными дорожными неровностями.

Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 июля 2025 года.