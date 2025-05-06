Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области

В сообществе "Дороги Самарской области" в социальной сети "ВКонтакте" стартовал опрос общественного мнения о ремонте дорог в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Самарской области.
Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос: "Как минимизировать неудобства водителей во время дорожного ремонта?". Среди вариантов ответов — проведение работ в ночное время, перестройка режима работы светофорных объектов, полное перекрытие или ремонт дорог по полосам, своевременное информирование о предстоящих работах.
Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" стартовала в 2025 году. Приоритетными задачами нацпроекта являются приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения, обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта.
Благодаря нацпроекту до конца 2030 года нормативное состояние региональных трасс должно повыситься до 60%, а уровень норматива муниципальных составить 85%. Также президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача повысить норматив опорной сети дорог до 85%.
В 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км — регионального значения, 29,2 км в Самаре и 9,7 км в Тольятти.
Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог регионального и местного значения предусмотрены работы по строительству и ремонту тротуаров, устройству улично-дорожного освещения. Дороги обеспечат современными средствами безопасности дорожного движения, в том числе светофорными объектами, пешеходным и барьерным ограждением, искусственными дорожными неровностями.
Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 июля 2025 года.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???