ГТРК "Самара" откроет архивы куйбышевского областного радио

Впервые в истории филиала главного медиахолдинга России — ГТРК "Самара" — во вторник, 6 мая, радио заговорит голосами истории из телеэфира. Уникальный телерадиомарафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В архивах самарского радио, вековой юбилей которого будут отмечать через пару лет, всё это время бережно хранятся бесценные записи, сделанные нашими предшественниками в годы войны, когда Куйбышев был объявлен запасной столицей. Жители города показали примеры ратного и трудового подвига, которые нашли отражение в радиопередачах того времени.
Магнитные пленки хранят десятки тысяч голосов прошлого — героев-лётчиков, фронтовых медсестёр, узников концлагерей, тружеников тыла, музыкантов и артистов, эвакуированных в закрытый город на Волге.
Поэтому принято решение провести нон-стоп радиовещание в телевизионном эфире канала "Самара24", начиная с 00.00 6 мая, и в эфире "Радио России" с 06.00 до 18.00 в составе 1-го цифрового мультиплекса РТРС-1.
Прямая трансляция на протяжении всего дня также будет доступна в соцсетях ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???