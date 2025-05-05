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Общество

ГТРК "Самара" откроет архивы куйбышевского областного радио

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Впервые в истории филиала главного медиахолдинга России — ГТРК "Самара" — во вторник, 6 мая, радио заговорит голосами истории из телеэфира. Уникальный телерадиомарафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В архивах самарского радио, вековой юбилей которого будут отмечать через пару лет, всё это время бережно хранятся бесценные записи, сделанные нашими предшественниками в годы войны, когда Куйбышев был объявлен запасной столицей. Жители города показали примеры ратного и трудового подвига, которые нашли отражение в радиопередачах того времени.

Магнитные пленки хранят десятки тысяч голосов прошлого — героев-лётчиков, фронтовых медсестёр, узников концлагерей, тружеников тыла, музыкантов и артистов, эвакуированных в закрытый город на Волге.

Поэтому принято решение провести нон-стоп радиовещание в телевизионном эфире канала "Самара24", начиная с 00.00 6 мая, и в эфире "Радио России" с 06.00 до 18.00 в составе 1-го цифрового мультиплекса РТРС-1.

Прямая трансляция на протяжении всего дня также будет доступна в соцсетях ГТРК "Самара".

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